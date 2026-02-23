ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿಯೇ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ - ವಿಜಯ್ ಜೋಡಿ

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Rashmika mandanna official announcement: ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ - ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿಯೇ ಫಿಕ್ಸ್‌ ಆಗಿದೆ..ನಿನ್ನೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ 
ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ - ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಲಿದೆ ಅಂತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವದಂತಿ ಹರಡಿತ್ತು..  

ಇದೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ಕ್ಕೆ ಆಗಲಿದೆ ಅಂತಾ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿತ್ತು..ಈ ಎಲ್ಲಾ ಊಹೆಗಳಿಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ - ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..   

ಅಂತೂ ಇಂತೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ನಿಜ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸತ್ಯ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದ "ವಿರೋಷ್" ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ಮದವೆಗೆ ಹೆಸರೊಂದನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಇದೀಗ "ದಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿರೋಷ್" ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಇನ್ಸಾಸ್ಟಾ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ ಸಹ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದೇ ತಿಂಗಳು.. ಅಂದ್ರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಉದಯಪುರದ ಹೆರಿಟೇಜ್‌  ಪ್ಯಾಲೇಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆ  ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ  

