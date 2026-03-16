ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ.. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಮದುವೆಯ ಹಲ್ದಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಯಿತು..?

Rashmika Mandanna and Vijay Deverakonda: ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಇಬ್ಬರು ರಾಜಸ್ತಾನದ ಉದಯಪುರದ ಐಟಿಸಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮದುವೆಯಾದರು. ಬಳಿಕ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಅರತಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಲ್ದಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಫೋಟೋಗಳು ಸಮೇತ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಮದುವೆಯ ಮೊದಲೇ ನಡೆದ ಹಲ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋಳಿಯಂತೆ ಇತ್ತು. ಅಂದು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಹಲ್ದಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮೈಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ನನಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರೂ ಈಗಲೂ ತಲೆಯ ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಯಾರೂ ಯಾರನ್ನು ಗುರುತು ಸಿಗಲು ಆಗದಂತೆ ಆಗಿತ್ತು. ನೀರನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದ ಮೇಲೆ ಬಣ್ಣ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲ್ದಿ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಲವಾರು ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಟೀಮ್ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ತಮಾಷೆಯ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ವಿಜ್ಜು ಅಂದು ವಧುವಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದನು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ಮುಗಿದು ಎರಡು ವಾರಗಳು ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಇಬ್ಬರು ಸಖತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಾವು ಮದುವೆಯಾದ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸೇವೆ, ಆಹಾರ, ತಿಂಡಿ, ಜೂಸ್ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದವರಿಗೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದನ್ನ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೀಗ ನನ್ನ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ದಿನಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜಂಟಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಆರಂಭ ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಾಗ ರಣಬಲಿ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.