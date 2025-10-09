Actress: ಈ ಕನ್ನಡದ ನಟಿ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿರುವ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಯಿನ್
Actress: ಒಬ್ಬ ನಟ ಅಥವಾ ನಟಿ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನಟರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ನೆಚ್ಚಿನವರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈಗ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಸಹ. ಸತತ ಎರಡು ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ, ಅವರು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 3 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಈ ನಟಿಗೆ ಕೇವಲ 29 ವರ್ಷ, ಆದರೆ ಅವರು ಅನೇಕ ಉನ್ನತ ನಟರು ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಈ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ.
2016 ರಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಈ ನಟಿ 2018 ರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು, ಆದರೆ 2021 ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾಲಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬದಲಾಯಿತು.
2021 ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಅವರ 'ಪುಷ್ಪ: ದಿ ರೈಸ್' ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಯಿತು. ಅದರ ನಂತರ, ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಬಾಗಿಲುಗಳು ತೆರೆದಿದ್ದವು.
ಅವರ ನಿಜವಾದ ಯಶಸ್ಸು 2023ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ "ಅನಿಮಲ್" ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಣಬೀರ್ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 915 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿತು.
ನಂತರ 'ಪುಷ್ಪ' ಚಿತ್ರದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀವಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದಾದರು. "ಪುಷ್ಪ: ದಿ ರೂಲ್" ಡಿಸೆಂಬರ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಇದು ಒಂದು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಚಿತ್ರವಾಯಿತು. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಈ ಚಿತ್ರವು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 1800 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿತ್ತು.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ವಿಕಿ ಕೌಶಲ್ ಅವರ "ಛಾವಾ" ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಳಿಕೆ ಕಾಣುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿತು. ಇದನ್ನು ಯಾರೂ ಊಹಿಸಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಇದು ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 8 ಬಿಲಿಯನ್ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸಿತು. ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ರಶ್ಮಿಕಾ ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವರ ಪತ್ನಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ನೀವು 'ಪುಷ್ಪ 2', 'ಛಾವಾ' ಮತ್ತು 'ಅನಿಮಲ್' ಚಿತ್ರಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದರೆ, ಒಟ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ 3500 ಕೋಟಿ ರೂ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಈ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಳಿಸಿವೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಸಿಕಂದರ್ ಚಿತ್ರ ಈ ವರ್ಷದ ಈದ್ ಹಬ್ಬದಂದು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಜನರು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಸರಣಿ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳು ನಿಂತುಹೋದವು ಮತ್ತು ಅವರು ವಿಫಲರಾದರು.