  • ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಚೆಂದುಳ್ಳಿ ಚಲುವೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ…

ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಚೆಂದುಳ್ಳಿ ಚಲುವೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ…

Rashmika Mandanna: ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ನಗು, ನೋಟ, ಮೈಮಾಟಗಳಿಂದಾಗಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಷ್ ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಈಗ ಅವರು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಐವರಿ ಶರಾರಾ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಘರ್ಚೋಲಾ ತೊಟ್ಟು ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬದ ರಾಯಭಾರಿಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಐವರಿ ಶರಾರಾ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ಘರ್ಚೋಲಾ ತೊಟ್ಟು ತಾನು ನಗುವಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಷ್ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.  Image Credit: rashmika_mandanna@Insta

ಬೆಳಗಿನ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಥಾಮಾ ಸಿನಿಮಾದ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಔಟ್ ಫಿಟ್ ನೋಡುಗರನ್ನು ಸ್ಟನ್ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. Image Credit: rashmika_mandanna@Insta

ಅಂಜನಾ ಬೋಹ್ರಾ ಅವರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಐವರಿ ಶರಾರಾ ಸೆಟ್ ಧರಿಸಿ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಿಸಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಗಿ ಕಂಡುಬಂದರು. Image Credit: rashmika_mandanna@Insta

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಎಂದರೆ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಗ್ಲಾಮರ್‌ ಕೂಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ದೀಪಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೊಡಗಿನ ಬೆಡಗಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಮರಸ್ ಎರಡೂ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಂತಿತ್ತು. Image Credit: rashmika_mandanna@Insta

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಧರಿಸಿದ್ದ ಐವರಿ ಶರಾರಾ ಆಗಾಗ ಅವರ ನಗುವಿಗೆ ಸೈಡ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಗ್ರೀನ್ ಘರ್ಚೋಲಾ ಕೂಡ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. Image Credit: rashmika_mandanna@Insta

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸ್ಮೈಲಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸ್ಟೈಲಿಗೂ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಸುರಸುಂದರಿ. ದೀಪಾವಳಿ ವೇಳೆ ಕೂಡ ಸಿಂಪಲ್ ಮೇಕಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೈಲಾಗಿ ನಗುಮುಖದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.  Image Credit: rashmika_mandanna@Insta

