Rashmika mandanna on puneeth rajkumar: ನ್ಯಾಶ್ನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಮನಬಿಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಕರುನಾಡಿನ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಪ್ಪು ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ರಶ್ಮಿಕಾ ಆಗ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಮೂಲಕ ಪುಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟು ಈಗ ಟಾಲಿವುಡ್, ಬಾಲಿವುಡ್, ಕಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಡಗಿನ ಕುವಾರಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಇದೀಗ ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲೇ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊದಲು ಕನ್ನಡದ ಮೂಲಕ ಸಿನಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಪಾದರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ರಶ್ಮಿಕಾಮಂದಣ್ಣಗೆ ಮೊದ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಧೈರ್ಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನರ್ವಸ್ ನೆಸ್ ಇತ್ತು ಪರಭಾಷೆಯಿಂದ ಆಫರ್ ಬಂದ ವೇಳೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡ್ವಾ ಅಂತಾ ತುಂಬಾನೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ.
ಪವರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಜನಿಪುತ್ರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಪುನೀತ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಪರಭಾಷೆ ಆಫರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅಪ್ಪು ಅವರು ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ತುಂಬಾ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು..
ಆ ವೇಳೆ ಅಪ್ಪು ಅವರು ನೀಡಿದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಧೈರ್ಯದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಇಂದು ನಾನು ನ್ಯಾಶನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಇಂದಿಗೂ ಪುನೀತ್ ಅವರ ಧೈರ್ಯದ ಮಾತುಗಳು ನನಗೆ ಇನ್ಸಿಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪರಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಟಿಸಬಲ್ಲೆ.
ಪುನೀರ್ ಸರ್ ಜೊತೆ ಅಂಜನಿಪುತ್ರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಪುನೀತ್ ಸರ್ಗೆ ನನ್ನ ಕೆಲಸದ ಬೇರೆ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನನ್ನ ಲಕ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿದೆ.
ಪುನೀತ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಜಸ್ಟ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿದರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದರು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದರು. ಪುನೀತ್ ಸರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸಿದ ದೇವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಎಂದು ರಶ್ಮಿಕಾ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಸದ್ಯ ತಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದ ಅಪ್ಪು ಅವರನ್ನ ರಶ್ಮಿಕಾ ಸ್ಮರಿಸಿರೋದಯ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳಿಗಡ ಸಂತಸ ನೀಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅಪ್ಪು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ.