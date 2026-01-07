English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ತಾರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ..! ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕನ್ನಡತಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ NO.1

ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ತಾರೆ ರಶ್ಮಿಕಾ..! ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಕನ್ನಡತಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ NO.1

1 /8

ಕೊಡಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ತವರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಗಳಿ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲಾ ಅಂತಾ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರು..   

2 /8

ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ..ಅವರು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕನ್ನಡಿಗರ ಕೆಂಗಣ್ಣಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ..

3 /8

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಕಿರಿಕ್‌ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಹಿರೋಯಿನ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..ಆದಾದ ಬಳಿಕ ಟಾಲಿವುಡ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾಲಿವುಡ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. 

4 /8

ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣಾ ಮುಟ್ಟಿದೆಲ್ಲಾ ಚಿನ್ನ ಆಗಿದೆ ಅಂದಿನ ಅವರನ್ನ ಬಾಕ್ಸ್‌ ಆಫೀಸ್‌ ಕ್ವೀನ್‌ ಅಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ..ಇದೀಗ ಸಿನಿಮಾರಂಗಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯಲ್ಲೂ ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಟಾಪ್ ಸೆಲೆಬ್ರೆಟಿ ಎನ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ  

5 /8

ಹೌದು, ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಮೂತಹ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ಕೊಡಗಿನ ವಿರಾಜಪೇಟೆಯವರು. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರು, ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸದ್ಯ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.  

6 /8

ಆದರೆ, ಅಚ್ಚರಿ ಎಂಬಂತೆ, ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೀರಿಸಿದ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಇದೀಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಅಂದರೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರು ಖುಷಿ ಪಡುವ, ನಮ್ಮೂರಿನ ನಟಿ ಎಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ಕೆಲಸವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ..

7 /8

ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಟಿ ರಶ್ಮೀಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವ ಸಾಧನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಇಡೀ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಜನರು ಖುಷಿ ಪಡುವ ಈಕೆನೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಬೆಡಗಿ ಅಂತಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವ ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..

8 /8

ಹೌದು,ಕೊಡಗಿನ ಕುವರಿ ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಡ್‌ ಕಮೆಂಟ್ಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಕುಗ್ಗದೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ..ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದರು ಇದೀಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಗಣ್ಯರವರೆಗೆ ಗುರುತಿಸುವ ಹಾಗೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ..ಸದ್ಯ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರು ಬರೀ ನಟಿಯಲ್ಲ ಬದಲಿಗೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪೇಯರ್ ಅಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.. ರಶ್ಮಿಕಾ  ಈವರೆಗೆ 4.69 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

rashmika mandanna Kodagu District Highest Tax Paid actress Sandalwood tollywood Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna Vijay Devearakonda Rashmika Mandanna Vijay Devearakonda Marriage Kodaga District Highest Tax Payer Rashmika Mandanna Kodaga District Highest TaxPayer Rashmika Mandanna NEWS rashmika mandanna controversy ನಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್‌ ಪೇಯರ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ರಶ್ಮಿಕಾ

Next Gallery

ಹೊಲದ ಬದಿ ಸಿಗುವ ಈ ಎಲೆಯ ರಸ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ವಾರದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ ದಟ್ಟ-ಉದ್ದ ಕೂದಲು!