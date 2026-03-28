ಹನಿಮೂನ್ ಅಲ್ಲಾವೇ ಅಲ್ಲಾ.. ಇದು ಬಡ್ಡೀಮೂನ್ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ ಮಾಡಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ

Rashmika mandanna vijay buddymoon: ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ದೇವಕೊಂಡ ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಭಾರೀಗೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇದು ಹನಿಮೂನ್ ಅಲ್ವಂತೆ ಇದು ಬಡ್ಡೀಮೂನ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಮದುವೆಯಾದ ಕಪಲ್ ಮೊದಲಸಲ ಹನಿಮೂನ್ಗೆಂದು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಿರೋಶ್ ಜೋಡಿ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ತೆರಳಿರೋದು ಹನಿಮೂನ್ಗೆ ಅಲ್ವಾಂತೆ ಬಡ್ಡೀಮೂನ್ ಅಂತೆ..
ಮೊದಲೇ ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಪಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಸ್ನೇಹ, ಲವ್, ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಮದುವೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿಯೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತ ಬಂದು ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ..
ಇದೀಗ ಹನಿಮೂನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ..ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಜು ಮಾಡಿ ಇದು ಹನಿಮೂನ್ ಅಲ್ಲಾ ಬಡ್ಡೀಮೂನ್ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಡ್ಡೀಮೂನ್ ಎಂದರೆ ಕಪಲ್ಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಬಡ್ಡೀಮೂನ್ ಅಂತಾ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದು ಇಂದಿಗೂ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಮೊದಲೇ ವಿಜಯ್ ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗೋದು ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಾಗ್ಗ ಇಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಜೊತೆ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುತ್ತಲೆ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗ್ಲೇ ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿ, ಫೋಟೋಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದರು.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನ್ಯೂ ಮ್ಯಾರೀಡ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗುವುದು ವಾಡಿಕೆ ಆದರೆ ಈಗ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಆದ ವಿಜಯ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಭಾರತದಲ್ಲೂ ಬಡ್ಡೀಮೂನ್ಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ.