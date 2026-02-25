ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ, ವಿಜಯ್‌ ದೇವರಕೊಂಡ ಓದಿರುವುದು ಏನು.. ವಿವಾಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಹೊರ ಬಿತ್ತು ಸತ್ಯ!

Rashmika Devarakonda Education Information: ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಹಾಗೂ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ರಾಜಸ್ತಾನದ ಉದಯಪುರದ ಪ್ರತಿಷ್ಠತಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಜೋಡಿ ಹೊಸ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿವೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಇಬ್ಬರು ಓದಿರುವ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಏನು?.
ಉದಯಪುರದ ದೀ ಮೆಮೊಂಟೋಸ್ ಬೈ ಐಟಿಸಿ ಹೋಟೆಲ್ (The Mementos by ITC Hotels)ನಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಅವರು ಗಳಿಸಿದ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಎಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಮೊದಲು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಮುಗಿಸಿದರು. ನಂತರ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನಂತಪುರದ ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿಗೆ ತೆರಳಿ, ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿ SSLC ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ ವಿಜಯ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿ ಲಿಟಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ಮೀಡಿಯಟ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಬದ್ರುಕಾ ಕಾಲೇಜು ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪದವಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ನಾಟಕದ ಮೇಲೆ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದರು.
ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಾಗಲೇ ಸೂತ್ರಧಾರ್ ಎಂಬ ನಾಟಕ ತಂಡವನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತರು. ಇದೇ ಅನುಭವವೇ ವಿಜಯ್ ಅವರನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಕಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಿತು. ಪೆಲ್ಲಿ ಚೂಪುಲು ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಇಮೇಜ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅರ್ಜುನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತ್ರ.
ಇನ್ನು ಬ್ಯೂಟಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂರ್ಗ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪದ ಸೇಂಟ್ ಆನ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ.ಎಸ್. ರಾಮಯ್ಯ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಪದವಿ ಓದುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟರು. ಬಳಿಕ ಕನ್ನಡದ ಕಿರಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಗಗನಕ್ಕೇರಿತು.