ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ -ವಿಜಯ್‌..ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿರೋಷ್ ಜೋಡಿಯ ಸಂಭ್ರಮದ ಫೋಟೋಸ್‌

Rashmika Haldi photos: ನ್ಯಾಶ್ನಲ್ ಕ್ರಶ್ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮದುವೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಆಗಿದೆ..ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಆಪ್ತರು ಈ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಕ್ಯೂಟ್ ಫೋಟೋಸ್
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಇಚ್ಚೆಯಂತೆ ಮದುವೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಆರಂಭ ಆಗಿವೆ ಕುಟುಂಬದವರು ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಆಪ್ತರು ಈ ವಿವಾಹದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕ್ಯೂಟ್ ವಿರೋಷ್ ಜೋಡಿ ಹಳದಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ವಿರೋಶ್ ಮದುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಕೆಲವೇ ಮಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಮದುವೆಯ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಿಂದ ಅವರು ಸ್ನೇಹ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಯಾರಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮತ್ತು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರು ಇನ್ಸಾಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡರು ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕಂಡು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ವಾವ್ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ನಟಿ ಹಾಗೂ ರಶ್ಮಿಕಾ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಆಶಿಕಾ ರಂಗನಾಥ್ ಕೂಡ ತಾವು ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಂತಿರುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ತಿಳಿಯಲು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ.
ರಾತ್ರಿಯೇ ಹಳದಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಂತರ ಸಂಗೀತ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಿದ್ದು ಅತಿಥಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಹಾಡಿ, ಕುಣಿದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಅವರು ನಾಳೆ ಅಂದರೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 26ರಂದು ಸಪ್ತಪದಿ ತುಳಿದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದವರು ಸತಿ-ಪತಿ ಆಗಲಿದ್ದಾರೆ.