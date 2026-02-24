ರಶ್ಮಿಕಾ-ವಿಜಯ್ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಚರಣೆ.. ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂಬಾನಿ ಕೈಯಿಂದಲೂ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ..

VIROSH Wedding : ಸೌತ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸಿನಿತಾರೆಯರಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮದುವೆ ಹಲವಾರು ವಿಶೇಷತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಲು ಈ ಜೋಡಿ ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದು.. ಶ್ರೀಮಂತ ಅಂಬಾನಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿಯ ಸಂಗತಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎನ್ನಬಹುದು.. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ..
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಮದುವೆ ವಿಚಾರ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಜೋಡಿಯ ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ನಿಕಟ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ.
ಹೌದು.. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ "VIROSh" ಎಂದು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಈ ಜೋಡಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳು (ಫೆಬ್ರವರಿ) 26 ರಂದು ಆತ್ಮೀಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಿಜಯ್-ರಶ್ಮಿಕಾ ಉದಯಪುರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದು ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದೆ..
ಇನ್ನು ತಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಲು ಬಂದ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜೂಮ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಪೂಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾದ ಕ್ಯುರೇಟ್ ಜಪಾನೀಸ್ ಭೋಜನ ಉಣಬಡಿಸಲು ವಿರುಷ್ ಜೋಡಿ ಸಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಆಚರಣೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಎರಡೂ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಪೂಲ್ ಬಳಿ ಮೋಜು, ವಿಶಿಷ್ಠ ಭೋಜನ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಹಾಗೂ ಪೂಲ್ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ದಿ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಿರೋಶ್ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಜರುಗಲಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಭದ್ರತೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಈ ಕುರಿತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲಾ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದರು. ಉದಯಪುರದ ಐಟಿಸಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮೆಮೆಂಟೋಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅರಾವಳಿಯ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾಹ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.