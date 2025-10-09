ಈ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ನಟಿಯನ್ನ ಮನಸಾರೆ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದ ರತನ್‌ ಟಾಟಾ! ಆಕೆಯ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಭಗ್ನ ಪ್ರೇಮಿ..

ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರೂ, ದಿವಂಗತ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಎಂದಿಗೂ ಮದುವೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. 2011 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಈ ಅವಕಾಶ ಬಂದರೂ ಸಹ ಅದರಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದರು.
ಭಾರತದ ಶ್ರೀಮಂತ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದ ರತನ್ ಟಾಟಾ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಉಳಿದಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವರು 60, 70 ರ ದಶಕದ ಖ್ಯಾತ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ನಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ? ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ...ಸಿಮಿ ಗ್ರೆವಾಲ್..! ಅವರು ಕಾರ್ಜ್, ಸಾಥಿ, ಮೇರಾ ನಾಮ್ ಜೋಕರ್, ದೋ ಬದನ್, ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. .
ರತನ್ ಮತ್ತು ಸಿಮಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಸಹ ಯೋಜಿಸಿದ್ದರು ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ಅವರ ಪರವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಶ್ರೀಮಂತ ರವಿ ಮೋಹನ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಮಿ ವಿವಾಹವಾದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು 1979 ರಲ್ಲಿ ಬೇರ್ಪಟ್ಟರು
ಈ ಹಿಂದೆ ರತನ್ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಅವರು 'ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದರು' ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾಸ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅವರೊಬ್ಬ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಹಾಗೂ ಸಂಭಾವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಅವರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದರು.
2011 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ 'ರತನ್ ಟಾಟಾ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ದೂರ ಸರಿದರು.