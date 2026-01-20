ರಥ ಸಪ್ತಮಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಸಂಚಾರ: ಈ 6 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಮಯ! ಹಠಾತ್‌ ಧನಲಾಭ..

Ratha Saptami : ಈ ತಿಂಗಳ 25 ರಂದು ಬರುವ ರಥ ಸಪ್ತಮಿಯಿಂದ ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯನ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಫೆಬ್ರವರಿ 13 ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ರಥ ಸಪ್ತಮಿಯ ದಿನದಂದು ಸೂರ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರು ಆರೋಗ್ಯ, ಆದಾಯ, ಪಿತೃತ್ವ, ಅಧಿಕಾರ, ಸರ್ಕಾರ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ರಾಶಿಗಳು ಯಾವುವು..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಮೇಷ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ರವಿಯ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಲಾಭಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಬರುತ್ತದೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅದೃಷ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನು ಬಲವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು, ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ವಿವಾಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹ ದೃಢಪಡುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೋಗಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಜನನದ ಸೂಚನೆಗಳೂ ಇವೆ.
ತುಲಾ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ರವಿ, ರಥ ಸಪ್ತಮಿಯಂದು ತನ್ನ ಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹಲವು ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಹಣದ ಒಳಹರಿವು ಇರುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಆಸ್ತಿ ಆಸ್ತಿಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಹತ್ತನೇ ಮನೆಯ ಅಧಿಪತಿಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಸೂರ್ಯ, ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಇದು ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೈಗೊಂಡ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ, ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು: ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿ ರವಿ, ಹಣದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಬಲದಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ಆದಾಯವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಯದ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರಮುಖ ಅಗತ್ಯಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರಿಂದ ಆನುವಂಶಿಕತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶಿ ಆದಾಯವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು, ವೃತ್ತಿಪರರು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಿಗಳು ವಿದೇಶಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಮೀನ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯನು ಲಾಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಶನಿ ದೋಷ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಬಹಳ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಶತ್ರುಗಳು ಸಹ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ನಿಶ್ಚಲತೆ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತವೆ. (ಸೂಚನೆ: ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯು ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ.)