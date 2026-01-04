ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿ ಮದುವೆಯಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠತಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಫೇಮಸ್‌ ಹೀರೋಯಿನ್‌ ಭೇಟಿ.. PM ಮೋದಿ ತಾಯಿ ಆಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರೋ ರಮಿಕಾ!

ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಬ್ಯೂಟಿ ಸಮಂತಾ ಅವರು ಇದೇ ಈಶ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರ್ ಅವರ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೊಯಂಬತ್ತೂರಿನ ವೆಲ್ಲಿಯಂಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ತಪ್ಪಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಈಶ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಕೆಜಿಎಫ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವರು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಹಾಗೂ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ ನಿಡಿಮೋರ್ ಅವರು ಇದೇ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ರವೀನಾ ಟಂಡರ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲ್ಲಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವರ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ. ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನಟಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿ, ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಹಾಲಿನ ಅಭೀಷೇಕಾ ಕೂಡ ಮಾಡಿ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಜಿಎಫ್ನಲ್ಲಿ ರಮಿಕಾ ಸಿಂಗ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್, ಮಾ ವಂದೇ ಎನ್ನುವ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಹೀರಾಬೆನ್ ಮೋದಿಯಾಗಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನಿ ಮುಕುಂದನ್ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾ ವಂದೇ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಕ್ರಾಂತಿ ಕುಮಾರ್ ಸಿ.ಹೆಚ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ವೀರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವರು ಈಶ ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರದ ಸುತ್ತಾಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನೋಡಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.