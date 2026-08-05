Mohammed Shami favourite head coach: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿರನ್ನ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ದೂರ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಅವರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಮತ್ತೆ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಾರೆಯೇ, ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕೋಚ್ ಯಾರು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೆ ಶಮಿ ಕೊಟ್ಟ ಉತ್ತರವೇನು?
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ, ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್, ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಕೋಚ್ ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಇವರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಕೋಚ್ ಯಾರೆಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಸ್ಟಾರ್ ಬೌಲರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅವರು, ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ಅವರನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದರು. ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಅವರು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಕೋಚ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಆಗಿರುವವರನ್ನ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೋಲಿಸುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ. ಗೌತಮ್ ಗಂಭೀರ್ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಿಲ್ಲ. ರಾಹುಲ್ ದ್ರಾವಿಡ್ ಮತ್ತು ಅನಿಲ್ ಕುಂಬ್ಳೆ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನನಗೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ ಎಂದರು.
ಆದರೆ ನಾನು ಈ ನಾಲ್ವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತಮ ಕೋಚ್ ಎಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಶಮಿ ಅವರು, ರವಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಫ್ರೀಡಂ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ತಂಡದಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ರು ಅವರ ಭಾವನೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಂದು ಶಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
2025ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಡಿದ್ದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಈವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿಲ್ಲ. ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಮರಳಿದ ನಂತರ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಬಹುತೇಕ ಶಮಿಗೆ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ.