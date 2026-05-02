Ravindra jadeja and kuldeep: ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಆಟಗಾರನಾದ ಹೊಡೆಯಲು ಆರ್ಆರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಹೊಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನೋದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಜೈಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜಸ್ಥಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.ಪಂದ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಡೇಜಾ ಮತ್ತು ಕುಲದೀಪ್ ನಡುವಿನ ಫನ್ನಿ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು.
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ 12 ನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ ಔಟ್ ಆದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಮೈದಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವರು ಕ್ರೀಸ್ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾದವ್ ಅವರನ್ನು ಕಂಡರು.
ಈ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ, ಜಡೇಜಾ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕುಲದೀಪ್ ಅವರನ್ನು ಹೆದರಿಸಲು ತನ್ನ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಸನ್ನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆದರೆ, ಕುಲದೀಪ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ, "ನೀವು ಏನು ಆಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ದೂರ ಹೋಗಿ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ, ಜಡೇಜಾ ಅಂಪೈರ್ ಗೇಜ್ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಕುಲದೀಪ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ತಳ್ಳಿದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೊದಲು ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ 20 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ 225 ರನ್ ಗಳಿಸಿತು. ರಿಯಾನ್ ಪರಾಗ್ 90 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು (50 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಬೌಂಡರಿ, 5 ಸಿಕ್ಸರ್) ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.
ಧ್ರುವ್ ಜುರೆಲ್ 42 ರನ್ ಗಳಿಸಿದರು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಡೊನೊವನ್ ಫೆರೇರಾ ಔಟಾಗದೆ 47 ರನ್ ಗಳಿಸಿ (14 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 2 ಬೌಂಡರಿ, 6 ಸಿಕ್ಸರ್) ವಿನಾಶಕಾರಿ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಡಿದರು. ದೆಹಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಚೆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಕ್ ಮೂರು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್, ಅಕ್ಷರ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ನಟರಾಜನ್ ತಲಾ ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು.
ನಂತರ, 226 ರನ್ಗಳ ಗುರಿಯನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ 19.1 ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.