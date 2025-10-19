ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಪತ್ನಿ ನೂತನ ಸಚಿವೆ ರಿವಾಬಾ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೆ? ಬೆಚ್ಚಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ

Rivaba Jadeja net worth : ರಿವಾಬಾ ಜಡೇಜಾ 2022 ರಲ್ಲಿ ಜಾಮ್ನಗರ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದರು. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ರಿವಾಬಾ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ.
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸ್ಟಾರ್ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಿವಾಬಾ ಜಡೇಜಾ ಅವರನ್ನು ಗುಜರಾತ್ನ ಭೂಪೇಂದ್ರ ಪಟೇಲ್ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ 2.0 ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಗುಜರಾತ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಸಚಿವರಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.
ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಿವಾಬಾ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2022 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ರಿವಾಬಾ ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
34 ವರ್ಷದ ರಿವಾಬಾ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 100 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಷ್ಟಿದೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಜಾಮ್ನಗರ ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಗುಜರಾತ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು. 1990 ರಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ನ ರಾಜ್ಕೋಟ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ರಿವಾಬಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.
ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ಅವರಿಗೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡಿತು. ನಂತರ ಅವರು ಜಾಮ್ನಗರ ಉತ್ತರದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾದರು. Myneta.com ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ರಿವಾಬಾ ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 97.35 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.
ರಿವಾಬಾ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಚುನಾವಣಾ ಅಫಿಡವಿಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿಗಳು ಅವರ ಪತಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿವೆ. ಈ ಆಸ್ತಿಯ ಮೊತ್ತ 70 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ರಿವಾಬಾ ಅವರ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ನಗದು ಮತ್ತು 11 ಸಾವಿರ ರೂ. ಠೇವಣಿ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 13 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಠೇವಣಿ ಇದ್ದರೆ. ಜಡೇಜಾ ಕುಟುಂಬದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 26 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳಿವೆ.
ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ರವಿಬಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರು ಅಥವಾ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆಭರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅವರ ಬಳಿ 5.6 ಮಿಲಿಯನ್ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಜ್ರದ ಆಭರಣಗಳು ಮತ್ತು 15 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂಗಳಷ್ಟು ಬೆಳ್ಳಿ ಇತ್ತು. ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಆಡಿ, ಫೋರ್ಡ್ ಎಂಡೀವರ್ ಮತ್ತು ಪೊಲೊ ಜಿಟಿಯಂತಹ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ರಿವಾಬಾ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಆಸ್ತಿಗಳ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ವಾಣಿಜ್ಯ ಕಟ್ಟಡವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ರಿವಾಬಾ ಅವರ ಪತಿ ರವೀಂದ್ರ ಜಡೇಜಾ ಅವರು 33 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಥಿರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.