ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಬಂದ್‌.. ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದ RBI

Bank Holiday Today on september 22: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಆರ್‌ಬಿಐ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. 
 
Bank Holiday Today:ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೊರಡಿಸಿದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಶಾಖೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವು ಎಂದಿನಂತೆ ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ.    

ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಆ ದಿನದಂದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಸಹ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿವೆ.    

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, ಸೋಮವಾರ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಮಹಾರಾಜ ಹರಿ ಸಿಂಗ್ ಜಯಂತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 23 ರಂದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಹ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರ್‌ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.  

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ಭಾನುವಾರವಾದ್ದರಿಂದ, ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಎಟಿಎಂ ಸೇವೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮತ್ತು ಫೋನ್ ಪೇ ನಂತಹ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಎಟಿಎಂ ಸೇವೆಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.    

ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನವರಾತ್ರಿ ಬಿಗ್ ಬಿಲಿಯನ್ ಡೇ ಮಾರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇತರ ತೆಲುಗು ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತವೆ.  

bank holiday today RBI Bank Holiday List navratri bank holiday gst price drop gst update india tomorrow bank closed news rbi september 2025 holidays bank holiday rajasthan september bank holiday jammu kashmir atm services available ನಾಳೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳು ನವರಾತ್ರಿ ಆರ್‌ಬಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಕಡಿತ ಸುದ್ದಿ ನವರಾತ್ರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜೆ

