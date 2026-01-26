RBI Rules: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಚಿನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಹಲವರಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೇ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ.
RBI: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ಗಳು ಬಲವಾದ ಭೌತಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳೆದುಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೊಣೆ ಹೊರುವುದಿಲ್ಲ. RBI ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಪ್ಪು ಅಥವಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಸಾಬೀತಾದರೂ ಸಹ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ನೀಡುವ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇದೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಲಾಕರ್ ಬಾಡಿಗೆಯ 100 ಪಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹4,000 ಲಾಕರ್ ಬಾಡಿಗೆ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ ₹4 ಲಕ್ಷ ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರವಾಹ, ಭೂಕಂಪ, ಬೆಂಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಕೋಪಗಳಿಂದ ಲಾಕರ್ಗೆ ಹಾನಿಯಾದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಹೊಣೆಗಾರರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರೇ ಭರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ತಜ್ಞರು ವಿಶೇಷ ಆಭರಣ ವಿಮೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ವಿಮಾ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಕಳ್ಳತನ, ಬೆಂಕಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಆಭರಣಗಳಿಗೆ ಆಗುವ ನಷ್ಟವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
RBI ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಲಾಕರ್ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳು, ಬಾಧ್ಯತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಹಾರ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವಿವರಿಸುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಭೌತಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಕರ್ ಉತ್ತಮವಾದರೂ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರ್ಥಿಕ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಲಾಕರ್ ಜೊತೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಭರಣ ವಿಮೆಯೂ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.