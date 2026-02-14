RBI on 100-500 rupee note: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 100 ಮತ್ತು 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ಕುರಿತು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 100 ಮತ್ತು 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ಕುರಿತು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರ, ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ 100 ಮತ್ತು 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬರಲಿವೆ. ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ.
ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಮತ್ತು ನೋಟುಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನಿಜವಾದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಲಾಗುವ 100 ಮತ್ತು 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಸಹ ಸುಧಾರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನೋಟುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಗಳು ಅವು ಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ.
100 ರೂ. ನೋಟಿನ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮುದ್ರಣ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಶಾಯಿ ಬಲ ಮತ್ತು ಕಾಗದದ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮಡಚಿದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಾನಿಯಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಾಟರ್ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ ಸುಧಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ 500 ರೂ. ನೋಟಿನಲ್ಲಿಯೂ ಭದ್ರತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟು ನಕಲಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮೈಕ್ರೋಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, ಬಣ್ಣ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ವಿನ್ಯಾಸ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಅದರ ಮೂಲ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ. ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಹೊಸ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಎಟಿಎಂ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಘೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.