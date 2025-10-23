English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • 500 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬಿತ್ತು ಕಡಿವಾಣ! RBIನಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ?!

500 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬಿತ್ತು ಕಡಿವಾಣ! RBIನಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ?!

500 Rupees: ₹500 ನೋಟುಗಳ ಕುರಿತು ಬಿಗ್‌ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
 
1 /9

500 Rupees: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ, 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಾದ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.   

2 /9

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್‌ಬಿಐ) ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಈ ವೈರಲ್ ಸಂದೇಶವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.   

3 /9

ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಹಿತಿ ಬ್ಯೂರೋ ನಡೆಸಿದ ಸತ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ.  

4 /9

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದೇ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ.  

5 /9

"ಆರ್‌ಬಿಐ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಸಿಂಧುತ್ವ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಂಬುವ ಮೊದಲು, ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ" ಎಂದು ಪಿಐಬಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.  

6 /9

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಎಲ್ಲಾ ಬಿಳಿ ಲೇಬಲ್ ಎಟಿಎಂ ನಿರ್ವಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಎಟಿಎಂ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ₹100 ಮತ್ತು ₹200 ನೋಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ ಜನರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.   

7 /9

"ಜನರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಳಸುವ ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಲೇಬಲ್ ಎಟಿಎಂ ನಿರ್ವಾಹಕರು (WLAOಗಳು) ತಮ್ಮ ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ ₹100 ಮತ್ತು ₹200 ನೋಟುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು RBI ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.  

8 /9

ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, 90% ಎಟಿಎಂಗಳು 100 ಅಥವಾ 200 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತವೆ.  

9 /9

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025 ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 75 ರಷ್ಟು ₹100 ಮತ್ತು ₹200 ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 90 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಸುತ್ತೋಲೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.  

