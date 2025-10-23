500 ರೂ. ನೋಟುಗಳ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಬಿತ್ತು ಕಡಿವಾಣ! RBIನಿಂದ ಹೊರಬಿತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ?!

500 Rupees: ₹500 ನೋಟುಗಳ ಕುರಿತು ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
500 Rupees: ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ, 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಾದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.ಈ ವೈರಲ್ ಸಂದೇಶವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಹಿತಿ ಬ್ಯೂರೋ ನಡೆಸಿದ ಸತ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದೇ ಸುತ್ತೋಲೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿಲ್ಲ.
"ಆರ್ಬಿಐ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ನೀಡಿಲ್ಲ. 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಸಿಂಧುತ್ವ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ನಂಬುವ ಮೊದಲು, ಅದರ ಮೂಲವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ" ಎಂದು ಪಿಐಬಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಎಲ್ಲಾ ಬಿಳಿ ಲೇಬಲ್ ಎಟಿಎಂ ನಿರ್ವಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಎಟಿಎಂ ಯಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ₹100 ಮತ್ತು ₹200 ನೋಟುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿತ್ತು, ಇದರಿಂದ ಜನರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
"ಜನರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಳಸುವ ವಿವಿಧ ಮೌಲ್ಯದ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಲೇಬಲ್ ಎಟಿಎಂ ನಿರ್ವಾಹಕರು (WLAOಗಳು) ತಮ್ಮ ಎಟಿಎಂಗಳಿಂದ ₹100 ಮತ್ತು ₹200 ನೋಟುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಿತರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ" ಎಂದು RBI ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, 90% ಎಟಿಎಂಗಳು 100 ಅಥವಾ 200 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತವೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025 ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 75 ರಷ್ಟು ₹100 ಮತ್ತು ₹200 ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಸಂಖ್ಯೆ 90 ಪ್ರತಿಶತಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರ್ಬಿಐ ಸುತ್ತೋಲೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.