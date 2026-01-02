ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆದಾರರಿಗೆ ಶಾಕ್‌ ಕೊಟ್ಟ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ! ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಎಟಿಎಂಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂತು RBI?!

ATM Closing: RBI ಎಟಿಎಂಗಳ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಏನದು ನಿರ್ಧಾರ? ಮುಂದೆ ಓದಿ..
RBI update on ATM: ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಟೆಲ್ಲರ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು (ಎಟಿಎಂ) ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕ ಮಿನಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಎಟಿಎಂ ಮೂಲಕವೂ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಎಟಿಎಂ ಅನ್ನು ಮಿನಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತಹ ಎಟಿಎಂಗಳು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಎಟಿಎಂಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ಸ್ವತಃ ಇದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ, ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಏಕೀಕೃತ ಪಾವತಿ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ (ಯುಪಿಐ) ಲಭ್ಯತೆಯ ನಂತರ, ನಗದು ಬಳಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.
ಸಣ್ಣ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ವಹಿವಾಟುಗಳವರೆಗೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಯುಪಿಐ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಜನರು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬಳಸುವ ಎಟಿಎಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೇಳಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 31, 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಟಿಎಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2,51,057 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಎಟಿಎಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 2,53,417 ರಷ್ಟಿತ್ತು, ಇದು ಮಾರ್ಚ್ 31, 2025 ರ ವೇಳೆಗೆ 2,51,057 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ದೇಶಾದ್ಯಂತ 2,360 ಎಟಿಎಂಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿವೆ.
ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎಟಿಎಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 79,884 ರಿಂದ 77,117 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಎಟಿಎಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1,34,694 ರಿಂದ 1,33,544 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಯಾವುದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆದಾರರು ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಲು ಬಳಸಬಹುದಾದ ವೈಟ್ ಲೇಬಲ್ ಎಟಿಎಂಗಳ (ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗಳ ಒಡೆತನದ ಎಟಿಎಂಗಳು) ಸಂಖ್ಯೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಮಾರ್ಚ್ 2024 ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ 34,602 ವೈಟ್ ಲೇಬಲ್ ಎಟಿಎಂಗಳಿದ್ದರೂ, ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 36,216 ಕ್ಕೆ ಏರಿತು.
ಅಂದರೆ, 1614 ಎಟಿಎಂಗಳ ಹೆಚ್ಚಳ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಶೇ. 2.8 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 1.64 ಲಕ್ಷ.
ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಎಟಿಎಂಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು, ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಎಟಿಎಂ ಮುಚ್ಚುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.