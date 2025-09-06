September 8 bank holiday: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಈದ್-ಎ-ಮಿಲಾದ್ ಹಬ್ಬದಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8, 2025 ರವರೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 4 ರಂದು ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸರ್ಕಾರವು "ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ಅನ್ನು ನೆಗೋಷಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್, 1881 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 25 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನವೆಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಬಂದಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ RBI, "ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 08, 2025 ರಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಭದ್ರತೆಗಳು (G-Sec), ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ, ಹಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ಯರ್ಥಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 08, 2025 (ಸೋಮವಾರ) ರಂದು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸದ ದಿನಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 09, 2025 (ಮಂಗಳವಾರ) ಮುಂದೂಡಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಅದರಂತೆ, ಸದ್ಯ ಇರಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ (SDF) ಮತ್ತು ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ (MSF) ಬಿಡ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದ ದಿನ ಅಂದರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5, 2025 ರಂದು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ SDF ಮತ್ತು MSF ವಿಂಡೋಗಳು ಎಲ್ಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
RBI ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 05 ರಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ಘೋಷಿಸಲಾದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಜಾದಿನವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, G-Sec ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಹಣ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಬಡ್ಡಿದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 05, 2025 ರಂದು ಎಂದಿನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ರಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ನಂತರ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆ (GAD) ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ಅದರ ಉಪನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಈದ್-ಎ-ಮಿಲಾದ್ ರಜೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು.
ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ರಜೆ ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮುಂಬೈ ನಗರ ಮತ್ತು ಉಪನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 8 ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು GAD ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.