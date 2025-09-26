ಇಂತಹ 10 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳು ನಕಲಿಯೇ!? ಕೊನೆಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ವಿಷಯ ಬಿಚಿಟ್ಟ RBI

Fake 10 Rs coin : ನೀವು 10 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇಂದು ಹಲವಾರು ಜನರು ಹತ್ತು ರೂ. ನಾಣ್ಯಗಳು ನಕಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 10 ರೂ. ನಕಿಲಿ ಕಾಯಿನ್ ಇದೆಯೇ..? ಅದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆ..? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ..
ಇಷ್ಟು ದಿನ 100, 500, 1,000 ರೂ. ನೋಟುಗಳು ಮಾತ್ರ ನಕಲಿ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಆದರೆ 10 ರೂ. ನಕಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಕಳವಳವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ನಾಣ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ದುಬಾರಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ವದಂತಿಗಳು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
ಆದರೆ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 10 ರೂ. ನಕಲಿ ನಾಣ್ಯಗಳ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಮುದ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. 2009 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ₹10 ನಾಣ್ಯಗಳು 15 ಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಸಿಂಹ ಮತ್ತು "ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೇ" ಎಂಬ ಶಾಸನವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. 2011 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಾಣ್ಯಗಳು ರೂಪಾಯಿ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ 10 ಪಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಎರಡೂ ಪ್ರಭೇದಗಳು ಮಾನ್ಯವಾಗಿವೆ. ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ನಾಣ್ಯವು ನಕಲಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸಿದೆ.
ವ್ಯಾಪಾರಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ : ವ್ಯಾಪಾರಿ ₹10 ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ತೋರಿಸಿ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅವು ನಕಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅವು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮಾನ್ಯ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು. ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರೆ, ಐಪಿಸಿ ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳು 489A ನಿಂದ 489E ವರೆಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು : ₹10 ನಾಣ್ಯಗಳು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಚಲಾವಣೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ. ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ನಕಲಿ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸಂದೇಹವಿದ್ದರೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಳಸಿ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಹತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ₹10 ನಾಣ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿವೆ. ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಕಾರ, ₹10 ನಾಣ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಾ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 2009 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 15-ಗೀತಾ ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು 2011 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ 10-ಗೀತಾ ನಾಣ್ಯ ಎರಡೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿವೆ. ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ನಕಲಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವುದು ತಪ್ಪು. ಎಲ್ಲಾ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿವೆ.
ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ತೋರಿಸಿದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನಿಜವಾದವು ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರೆ, ಐಪಿಸಿ 489A–489E ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ವದಂತಿಗಳನ್ನು ನಂಬಬಾರದು ಮತ್ತು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.