ಇನ್ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್‌ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ದಿಢೀರ್‌ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ RBI

RBI on minimum balance: ಆರ್‌ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಉತ್ತರಿಸಿ, "ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಬಿಐಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

 
ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಬಿಐ ತನ್ನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಸಿಎನ್‌ಬಿಸಿ-ಆವಾಜ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ಆರ್‌ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಸಂಜಯ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಉತ್ತರಿಸಿ, "ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಬಿಐಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.   

ಸಿಎನ್‌ಬಿಸಿ-ಆವಾಜ್ ವರದಿಗಾರ ಕೇತನ್ ಜೋಶಿ ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, "ಬ್ಯಾಂಕುಗಳೇ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿರ್ಧರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸೇರ್ಪಡೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆರ್‌ಬಿಐ ಗವರ್ನರ್ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.   

"ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕನಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ವತಃ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನ ನಿರ್ಧಾರವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್‌ಬಿಐ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ನಿಯಮ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕನಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಿತಿಯನ್ನು 5 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈಗ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, 10000 ಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ, ಕನಿಷ್ಠ ಸರಾಸರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 50000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅರೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೊತ್ತವು 25000 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಆಗಸ್ಟ್ 1 ರಿಂದ ತೆರೆಯಲಾದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ತೆರೆಯಲಾದ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್‌ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸದಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಶೇಕಡಾ 6 ರಷ್ಟು ದಂಡ ಅಥವಾ 500 ರೂಪಾಯಿಗಳ ದಂಡ, ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.   

ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಈಗ 3 ಉಚಿತ ನಗದು ವಹಿವಾಟುಗಳ ನಂತರ, ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂನಲ್ಲಿ ನಗದು ಠೇವಣಿ ಶುಲ್ಕವು 50 ರೂಪಾಯಿಗಳಾಗಿರುತ್ತದೆ.  

ಈ ಸುದ್ದಿಯಿಂದಾಗಿ, ಈ ಷೇರುಗಳು ಇಂದು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಈ ಷೇರುಗಳು ಸುಮಾರು 1432 ರೂಪಾಯಿಗಳ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, 3.90 ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅಂದರೆ ಶೇಕಡಾ 0.27 ರಷ್ಟು ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇಂದು ಅದರ ದಿನದ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,434.10 ಮತ್ತು ದಿನದ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ರೂ. 1,420.40. ಈ ಷೇರು 1 ವಾರದಲ್ಲಿ ಶೇ. 2.25 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ಷೇರು 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 0.65 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಶೇ. 22.22 ರಷ್ಟು ಮತ್ತು 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 66.64 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.  

RBI minimum balance RBI Statement on Minimum Balance

