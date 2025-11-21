RBI ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳು : ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಪಿಂಚಣಿ ಹಣವನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುವುದು ಗೊತ್ತೇ?

RBI guidelines for pensioners: ಕೆಲವು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುವುದು ಗೊತ್ತೇ?..
ಸರ್ಕಾರವು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ತುಟ್ಟಿ ಪರಿಹಾರ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ನವೀಕರಿಸಿದ ಡಿಆರ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡುವಂತೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಜೀವ ವಿಮಾ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಜೀವ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಪಿಂಚಣಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸಹ ಅದೇ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
70 ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಯಸ್ಸಿನವರು, ಗಂಭೀರ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೆ, ಕುಟುಂಬ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅದೇ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಖಾತೆಯನ್ನು ರಚಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪಿಂಚಣಿದಾರರ ಪತಿ ಅಥವಾ ಪತ್ನಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರೆ ಹೊಸ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡ ಹೇರಬಾರದು.
ಪಿಂಚಣಿ ಖಾತೆಯಿಂದ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಅದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ, ಸರ್ಕಾರವು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸತ್ತರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪಿಂಚಣಿ ಪಾವತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರ ಅರ್ಥ ಸರ್ಕಾರವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದಲ್ಲ.
ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಯು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ದೇಶದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಪಿಂಚಣಿದಾರರು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಇಟ್ಟಿರುವ ಪಿಂಚಣಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಪಿಂಚಣಿದಾರರನ್ನು ಸತ್ತರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ.