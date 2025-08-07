ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳು ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್‌; ವಹಿವಾಟು ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ! RBI ದಿಢೀರ್‌ ಆದೇಶ... ಇಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್‌ ಇದ್ದವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

RBI bank restrictions: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಮೂರು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಮೂರು ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ 1949 ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 35A ಮತ್ತು 56 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಮೂರು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಜುಲೈ 4, 2025 ರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಚ್ಚಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ನಿಷೇಧವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು RBI ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ..
ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ದೆಹಲಿ), ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಗುವಾಹಟಿ), ದಿ ಭವಾನಿ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಮುಂಬೈ) ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಾಗಿವೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ಹೊರಡಿಸಿದ ಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಆರ್ಬಿಐನ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಲ ಅಥವಾ ಮುಂಗಡವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನವೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವುದೇ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಬಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದರ ಮೇಲೂ ನಿಷೇಧ ಹೇರಲಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ, ರಾಜಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಥವಾ ಪುನರ್ರಚನೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಇನ್ನು ಸಂಬಳ, ಬಾಡಿಗೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಮುಂತಾದ ಅಗತ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಠೇವಣಿ ಮೊತ್ತದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲ ಸೆಟ್-ಆಫ್ ಸೌಲಭ್ಯವು ಸೀಮಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಅರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ದೆಹಲಿ) ಮತ್ತು ದಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಗುವಾಹಟಿ) ಈ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ limited withdrawalಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರು ಗರಿಷ್ಠ ₹35,000 ವರೆಗೆ ಹಣ ಡ್ರಾ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆದರೆ ದಿ ಭವಾನಿ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ಮುಂಬೈ) ನ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಎಲ್ಲಾ ಠೇವಣಿದಾರರು DICGC ಕಾಯ್ದೆ 1961 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ₹5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಠೇವಣಿ ವಿಮಾ ಕ್ಲೈಮ್ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರರ್ಥ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸುಧಾರಿಸದಿದ್ದರೂ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರವಾನಗಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕರು ₹5 ಲಕ್ಷದವರೆಗಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಈ ಕ್ರಮ ದೇಶದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.