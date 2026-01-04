RBI gold loan new rules : ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಚಿನ್ನವಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಾಲ ಪಡೆಯುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಲ್ಲ.
RBI gold loan new rules : ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ 2025ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.125ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ ಕಂಡಿವೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಲ ವಿಭಾಗವಾಗಿವೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ದತ್ತಾಂಶದಂತೆ, ನವೆಂಬರ್ 2023ರಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ರೂ. 89,800 ಕೋಟಿ ಇದ್ದ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳು, ನವೆಂಬರ್ 2024ರಲ್ಲಿ ರೂ. 1.59 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಮುಂದುವರಿದು ನವೆಂಬರ್ 2025ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಮೊತ್ತ ರೂ. 3.5 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳ ಗಾತ್ರ ದ್ವಿಗುಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗ ಪಡೆದಿದೆ.
ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ.64ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ರೂ. 1.35 ಲಕ್ಷದಷ್ಟಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಮೇಲಾಧಾರ ಮೌಲ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನ ಇಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ (NBFC) ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ಚಿನ್ನದ ಸಾಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ NBFC ಗಳ ಬಾಕಿ ಸಾಲಗಳು ಸುಮಾರು ರೂ. 3 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲಿನಲ್ಲಿ NBFC ಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿಕ್ಕಿವೆ. RBI ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ, ಒಟ್ಟು ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳ ಪಾಲು ಶೇ. 50.35 ಆಗಿದ್ದು, ಉಳಿದ ಭಾಗ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿದೆ.
ಮುತ್ತೂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್, ಮಣಪ್ಪುರಂ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು IIFL ಫೈನಾನ್ಸ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾಗಿವೆ. RBI ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿರತೆ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು NBFCಗಳಿಂದ ನೀಡಲಾದ ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳು ಒಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 5.8ರಷ್ಟು ಪಾಲು ಹೊಂದಿವೆ.
ಚಿನ್ನದ ಸಾಲಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಸಾಲ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ವಾಹನ ಸಾಲಗಳು ಶೇ.11ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ ರೂ. 6.8 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿವೆ. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಗಳು ಶೇ.12.7, ವಾಣಿಜ್ಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಾಲಗಳು ಶೇ.12.5 ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಾಲಗಳು ಶೇ.11.7ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗೃಹ ಸಾಲಗಳ ಪಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಾಕಿಗಳಲ್ಲೂ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲದರ ನಡುವೆ RBI ಹೊಸ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಲೋನ್ ಪಡೆಯುವುದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.