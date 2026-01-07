ಬಡತನ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು RBI ಮಿತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಮುದ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ? ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯ ಮೇಲೆ ಕರೆನ್ಸಿ ಎಫ್ಫೆಕ್ಟ್‌ ಇರಲ್ವಾ?

Notes Printing Rules: ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ ಆರ್ಬಿಐ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಡತನವನ್ನು ನಿರ್ಮೂನೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲವೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ?
Notes Printing Rules: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ, ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಗರಿಕನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (ಆರ್ಬಿಐ) ಹೆಚ್ಚಿನ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಬಡತನವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇ?
ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆನ್ಸಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವಿದೆಯೇ? ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಹಣವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಯಂತ್ರವನ್ನು ನಡೆಸುವ ವಿಷಯವಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳಿವೆ.
ಭಾರತದ ಹಣಕಾಸು ನೀತಿ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಾಗದದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು RBI ಹೊಂದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಭಾರತವು 'ಕನಿಷ್ಠ ಮೀಸಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ'ಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು RBI ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಮೀಸಲುಗಳನ್ನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಇದರರ್ಥ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಟು ನೈಜ ಸ್ವತ್ತುಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಗವರ್ನರ್ ನೋಟು ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಖಾತರಿಪಡಿಸಬಹುದು.
ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ.
ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಗದು ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ. ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಸವೆದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಷ್ಟು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಮುದ್ರಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ, ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಆರ್ಬಿಐ ಮುದ್ರಿಸಿದರೆ, ಅದು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಹರಿವಿನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಜನರ ಉಳಿತಾಯದ ಮೌಲ್ಯವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರ ಕರೆನ್ಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿರುವ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಹರಿವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದರ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರ್ಬಿಐನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿಲ್ಲ. ಹಣವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸುವುದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ಹಣದುಬ್ಬರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು 20 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ.
ಕೇವಲ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಆದರೆ ಐದು ಗ್ರಾಹಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅಂಗಡಿಯವನು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು 25 ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ?.
ಈಗ ಐದು ಜನರ ಬಳಿಯೂ ಹಣವಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಂಗಡಿಯವನು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು 50 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತವೆ.
ಒಂದು ದೇಶವು ಅನಿಯಮಿತ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಿದಾಗ, ಆ ದೇಶದ ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿದೇಶಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ದೇಶದ ಮೇಲಿನ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವು ಕಡಿಮೆ ಸರಕುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದಾಗ, ಬೆಲೆಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಏರುತ್ತವೆ. ಇದು ಹಣದ ಖರೀದಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾದಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಗಳು ಕುಸಿದಿವೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ, ಸರಕುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗದಿದ್ದರೂ, ಹಣದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.