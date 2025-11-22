English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗಲಿವೆ 500 ರೂ. ನೋಟು!?

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ : ಈ ದಿನದಿಂದಲೇ ಬ್ಯಾನ್‌ ಆಗಲಿವೆ 500 ರೂ. ನೋಟು!?

RBI 500 rupee note ban: 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ದೊಡ್ಡ ಅಪ್ಡೇಟ್‌ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಏನದು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ..
 
1 /11

RBI 500 rupee note ban: ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟನ್ನು ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.  

2 /11

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟಿನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಮೂಲಕ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.   

3 /11

ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಲೇಬಲ್ ಎಟಿಎಂ ನಿರ್ವಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಎಟಿಎಂಗಳಲ್ಲಿ 100 ಮತ್ತು 200 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು.   

4 /11

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30, 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ದೇಶದ 75% ಎಟಿಎಂಗಳು 100 ಮತ್ತು 200 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.  

5 /11

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು, ಡಿಜಿಟಲ್ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ನಗದು ಹರಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು 500 ಮತ್ತು 2000 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ 2000 ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಇದೀಗ  500 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್‌ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.  

6 /11

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 500 ರೂಪಾಯಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದು. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚಂದ್ರಬಾಬು ನಾಯ್ಡು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.  

7 /11

ನಾಯ್ಡು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು 500 ಮತ್ತು 2,000 ರೂ. ನೋಟುಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.  

8 /11

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಗಾಗ ಬಳಸುವ ನೋಟುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಎಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ವೈಟ್ ಲೇಬಲ್ ಎಟಿಎಂ ಆಪರೇಟರ್‌ಗಳು (ಡಬ್ಲ್ಯುಎಲ್‌ಎಒಗಳು) ತಮ್ಮ ಎಟಿಎಂಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ₹100 ಮತ್ತು ₹200 ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ಹೇಳಿದೆ.  

9 /11

ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರೊಳಗೆ: ಶೇ. 90 ರಷ್ಟು ಎಟಿಎಂಗಳು ₹100 ಅಥವಾ ₹200 ನೋಟುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸದ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ.  

10 /11

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸರಣಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಈ ಮುಖಬೆಲೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರ್‌ಬಿಐ ತಿಳಿಸಿದೆ.  

11 /11

(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನೂ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಖಚಿತ ಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ)

