ಲಾಭದಾಸೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರ..! RBI ಹೊಸ ನಿಯಮ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಷ್ಟ ಖಚಿತ

ಲಾಭದಾಸೆಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮೇಲೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು RBI ಅಧ್ಯಯನ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ, ಸಂಘರ್ಷ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ಚಿನ್ನ ತನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವು ಇಂತಹ ಆಘಾತಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು RBI ಅಧ್ಯಯನ ಹೇಳಿದೆ.
“Decoding Safe Asset Volatility Amid Geopolitical Risk” ಎಂಬ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳ ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟುಗಳ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಯುಎಸ್ ಖಜಾನೆ ಭದ್ರತೆಗಳು ಜಿಯೋಪಾಲಿಟಿಕಲ್ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿ ವಿವರಿಸಿದೆ.
ರಷ್ಯಾ–ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್–ಗಾಜಾ ಸಂಘರ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದವು. ಇದು ಅನಿಶ್ಚಿತ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಉತ್ತಮ ಹೆಡ್ಜ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಚಂಚಲತೆ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಬೆಳ್ಳಿ ಚಿನ್ನದಂತೆಯೇ ಕೆಲವು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬಳಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಚಂಚಲವಾಗಿದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಯುಎಸ್ ಖಜಾನೆ ಭದ್ರತೆಗಳಲ್ಲೂ ಚಂಚಲತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ಒತ್ತಡದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಸುರಕ್ಷತೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಇದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಲ್ಲೇ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. 1980ರ ದಶಕದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು, 2008ರ ಜಾಗತಿಕ ಹಣಕಾಸು ಸಂಕಷ್ಟ ಮತ್ತು COVID-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು ಭಾರಿಯಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾದವು. 2022ರಿಂದ 2025ರವರೆಗಿನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಏರಿಕೆ ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.
RBI ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಸ್ತಿಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ಅಪಾಯಗಳಿವೆ. ಚಿನ್ನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೂ, ಲಾಭದಾಸೆಯಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯದ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು RBI ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.