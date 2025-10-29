English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬೆಲೆ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆ RBI ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ! ಆಪರೇಷನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 64 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, ದರ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ದಿಢೀರ್‌ ಶಾಕ್‌

RBI’s “Operation Gold”: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) “ಆಪರೇಷನ್ ಗೋಲ್ಡ್” ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಕೇವಲ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 64 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಿದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ.
 
RBI’s “Operation Gold”: ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಚಿನ್ನದ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. “ಆಪರೇಷನ್ ಗೋಲ್ಡ್” ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ RBI ಕೇವಲ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 64 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಿದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ತಂದಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್‌ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ವರೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದೆ. ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಏರಿಳಿತದ ನಡುವೆಯೇ ಈ ಕ್ರಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  

ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು, ರಷ್ಯಾ-ಉಕ್ರೇನ್‌ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಆಕ್ರಮಣವು ವಿದೇಶಿ ಖಜಾನೆಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸಿವೆ. ಈ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ G7 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ವಿದೇಶಿ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ.  

ಈ ಕಾರಣದಿಂದ RBI ತನ್ನ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಡದೇ, ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ದೇಶದ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಸ್ವಂತ ನೆಲದಲ್ಲೇ ಇರಿಸುವುದು ಈಗ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಿರ್ಧಾರವೆಂದು RBI ನಿಲುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ರಾಜಕೀಯ ವಿವಾದಗಳು ಉಂಟಾದರೆ, ವಿದೇಶಿ ದೇಶಗಳು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕದಿಂದ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.  

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025ರ ವೇಳೆಗೆ RBI ಒಟ್ಟು 880.8 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 575.8 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಈಗ ಭಾರತದ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಉಳಿದ 290.3 ಟನ್ ಚಿನ್ನ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (BoE) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ (BIS) ಬಳಿ ಸಂಗ್ರಹಿತವಾಗಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಶ್ವದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮೀಸಲು ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ.  

ಈ ವರ್ಷದ ಮಾರ್ಚ್ 31ರ ವೇಳೆಗೆ RBI ಒಟ್ಟು 879 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ 512 ಟನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದು, 348.6 ಟನ್ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿತ್ತು. ಈಗ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 64 ಟನ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಿದೇಶದಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ.  

ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, RBI ಕೈಗೊಂಡ ಈ ಕ್ರಮ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಬಲ ನೀಡಲಿದೆ. ಆಪರೇಷನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತ ತನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯತ್ತ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ.  

