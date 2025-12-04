RBI’s Big Offer: ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವ ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ, ಸಾರ್ವಭೌಮ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಆರ್ಬಿಐ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿದೆ. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮೂರರಷ್ಟುಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ನೀಡಿದೆ.
RBI’s Big Offer: ಸಾರ್ವಭೌಮ ಚಿನ್ನದ ಬಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಆರ್ಬಿಐ ದೊಡ್ಡ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. 2017-18ರ ಸರಣಿ-X ಬಾಂಡ್ಗಳು ಈಗ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿದ್ದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಭಾರೀ ಲಾಭ ಸಿಗಲಿದೆ. 30,000 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದವರು ಇಂದು 1.28 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವರೆಗೆ ಲಾಭ ಪಡೆದಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಬರುತ್ತದೆ.
ಈ ಸರಣಿಯ ಬಾಂಡ್ಗಳ ರಿಡೆಂಪ್ಶನ್ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಯೂನಿಟ್ಗೆ ₹12,820 ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಬಾಂಡ್ ಬೆಲೆ ₹2,961 ಜೊತೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 332% ಲಾಭ. ಆನ್ಲೈನ್ ಖರೀದಿದವರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ₹2,911 ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 340% ಲಾಭ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 2.5% ಬಡ್ಡಿ ಕೂಡ ಸೇರಿದೆ.
ಆರ್ಬಿಐ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 4, 2025 ರಿಂದ ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಒಟ್ಟು 8 ವರ್ಷ ಅವಧಿಯವು; 5ನೇ ವರ್ಷದ ನಂತರ ಮುಂಚಿತ ಮರುಪಾವತಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ.
ರಿಡೆಂಪ್ಶನ್ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಇಂಡಿಯಾ ಬುಲಿಯನ್ & ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ (IBJA) ಘೋಷಿಸಿದ ಮೂರು ವ್ಯವಹಾರ ದಿನಗಳ ಚಿನ್ನದ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಚಿನ್ನದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ನಿಖರ ಬೆಲೆ ಆಧಾರಿತ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
SGB ಮೇಲೆ ಸಿಗುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯು ತೆರಿಗೆಗೆ ಒಳಪಡುವುದಾದರೂ, ರಿಡೆಂಪ್ಶನ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಬಂಡವಾಳ ಲಾಭ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರ 2023 ರಿಂದ ಹೊಸ SGB ಸರಣಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಗುರಿ — ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಆಮದು ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು — ಸಾಧನೆಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಿನ್ನ, ETF ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಇರುವ ಕಾರಣ ಹೊಸ ಸರಣಿಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈಗಿರುವ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ.