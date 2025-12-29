ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (ಆರ್ಸಿಬಿ) ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಒಬ್ಬ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿತಾ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ.
ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ, ಇಶನ್ ಕಿಶನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿ ಶೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಡ್ತಿ ಕೂಡ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಿನಿ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಮಂಗೇಶ್ ಯಾದವ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್, ವಿಹಾನ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ, ವಿಕ್ಕಿ ಒಸ್ತಾವಲ್, ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಯಂಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ನ್ನ ತಂಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಆದರೆ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ಸಿಬಿಯು ಬರೋಬ್ಬರಿ ಏಳು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸುರಿದಿದೆ. ಸದ್ಯ ವಿಜಯ್ ಹಜಾರೆ ಟ್ರೋಫಿಯಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿರೋ ಅಯ್ಯರ್ ಅಂತಹ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ ಏನು ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ.
ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಗಿರುವ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್, ಕೇರಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 8 ರನ್ಗೆ ಔಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಅಯ್ಯರ್ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಯ್ಯರ್ ಬರೋಬ್ಬರಿ 23 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಏಳು ಕೋಟಿ ರೂಗೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ ವೇಳೆಯೂ ಇಂತಹ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಬೇಸರ ಆಗೋದು ಪಕ್ಕಾ.