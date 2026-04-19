RCB ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ, SRH ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್‌.. IPLನ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತರು?

RCB Ananya Birla, SRH Kavya Maran Net Worth: 2026ರ ಐಪಿಎಲ್ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಡುವೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಇದಕ್ಕಿಂತ 2 ದಿನ ಮೊದಲು ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿನ ಬಿರ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಖರೀದಿಸಿತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತರು?.
ಸದ್ಯ ಐಪಿಎಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ಟೀಮ್ ಎರಡೂ ತಂಡಗಳು ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಕೂಡ ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್ ವೇಳೆ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡವು ಉದ್ಯಮಿ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಅವರ ಒಡೆತನದಲ್ಲಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಸನ್ ಗ್ರೂಪ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅವರ ಮಗಳು ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಸಹ-ಮಾಲೀಕರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈನ ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮೇರಿಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಕಾಮರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಾರ್ವಿಕ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಬಿಎ ಓದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಅವರು 2018 ರಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಸಿಇಒ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಿದರು. ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಜೊತೆಗೆ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕೇಪ್ (SA20) ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಲೀಡ್ಸ್ (The Hundred, UK) ತಂಡಗಳಿಗೆ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಓನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಮಾಲೀಕರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಸಹೋ ಆರ್ಯಮನ್ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತಾರೆ.
ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರುವ ಉದ್ಯಮಿ ಕುಮಾರ್ ಮಂಗಲಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರ ಮುದ್ದಿನ ಮಗಳು. ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯಾ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ್ದು 17ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.
2016ರಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು Ikai Asia ದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಿರ್ಲಾ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೂಲಕ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಹಾಗೂ ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಶ್ರೀಮಂತರು ಎಂದರೆ ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಟೈಕಾನ್ ಆಗಿದ್ದು 409 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಹೊಸ ಮಾಲೀಕರಾದ ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಸುಮಾರು 1770 ಕೋಟಿ ರೂ. ಒಡತಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಹಾಗೂ ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಅಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾವ್ಯ ಮಾರನ್ ಅವರು 1992ರ ಆಗಸ್ಟ್ 6 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದು 2026ಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ 33 ವರ್ಷಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯ ಹೊಸ ಮಾಲೀಕರಾದ ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ 1994ರ ಜುಲೈ 17 ರಂದು ಜನಿಸಿದ್ದು ಈಗ ಅವರಿಗೆ 31 ವರ್ಷಗಳು ಆಗಿವೆ.