ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಮೊದಲೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ RCB, ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಖಾತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ದಾಖಲೆ..!

Written ByBhimappaUpdated byBhimappa
Published: May 10, 2026, 02:31 PM IST|Updated: May 10, 2026, 02:31 PM IST
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಇಂದು ಹೈವೋಲ್ಟೇಜ್ ಕದನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗಾಗಿ ಈ ಪಂದ್ಯವೂ ಆರ್‌ಸಿಬಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆದರೆ, ಒಟ್ಟು 14 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲಿದೆ.  
ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡ ಸತತ ಎರಡು ಸೋಲುಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದೆ.‌ ಗುಜರಾತ್‌, ಲಕ್ನೋ ಜೊತೆ ಸೋತು ಪ್ಲೇಆಫ್‌ ಕಷ್ಟ ತಂದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈಗ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದರೆ ಉಳಿದಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 2 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು.   

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ರಾಯ್‌ಪುರದ ಶಹೀದ್ ವೀರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಟಾಸ್ ಸಂಜೆ 7:00 ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.  

ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಮುಂದಿನ ಹಾದಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. ಉಳಿದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರೆ ಒಟ್ಟು 16 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.   

ರಾಯಪುರದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದರೆ 2016 ರಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿತ್ತು. ರಾಯಪುರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫೆವರ್ ಪಿಚ್ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರನ್‌ಗಳ ಹೊಳೆ ಹರಿಯಬಹುದು.  

2016 ರಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಆರು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ ರಾಯ್‌ಪುರ್ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ.   

ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಕೊನೆಯ ಟಿ20ಐ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭರ್ಜರಿ ರೋಮಾಂಚಕ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಿತು. ಭಾರತ ಕೇವಲ 15.2 ಓವರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 209 ರನ್‌ಗಳನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಮಾಡಿತು.   

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಹಾಗೂ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಬಲಾಬಲ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಎರಡು ತಂಡಗಳು 35 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಅಂದರೆ 19 ಬಾರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ 16 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.   

ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ (ನಾಯಕ), ಜಿತೇಶ್ ಶರ್ಮಾ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ಜಾಕೋಬ್ ಬೆಥೆಲ್, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ, ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್, ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ, ರೊಮಾರಿಯೋ ಶೆಫರ್ಡ್, ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್, ಸುಯಶ್ ಶರ್ಮಾ, ರಾಸಿಖ್ ಸಲಾಮ್ ದಾರ್, ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್‌ವುಡ್.   

ಸೂರ್ಯಕುಮಾರ್ ಯಾದವ್ ಅಥವಾ ಹಾರ್ದಿಕ್‌ ಪಾಂಡ್ಯ (ನಾಯಕ), ರಿಯಾನ್ ರಿಕಲ್ಟನ್ (ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್), ನಮನ್ ಧೀರ್, ತಿಲಕ್ ವರ್ಮಾ, ವಿಲ್ ಜಾಕ್ಸ್, ರಾಜ್ ಬಾವಾ, ಕಾರ್ಬಿನ್ ಬಾಷ್, ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್, ಎಎಮ್ ಗಜನ್ಫರ್, ರಘು ಶರ್ಮಾ, ಜಸ್ಪ್ರೀತ್ ಬುಮ್ರಾ,   

ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ 1000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್‌ಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧವೂ ಇನ್ನೂ 28 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದರೆ 1000 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ.   

