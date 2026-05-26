RCB batting lineup: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ನಡುವೆ ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳು ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದ್ದು ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಕಾದಾಡಲಿವೆ. ಹಾಗೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೀಸನ್ಗಳಂತೆ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು, ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದು ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಹ್ಲಿ 557 ರನ್ಗಳಿಂದ 9ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಅಜೇಯ 73 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದಾದ ನಂತರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 19 ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು 44 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ವೆಂಕಿ ಸದ್ಯ ಬೆಂಕಿಯಂಥಹ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
RCB ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಕೂಡ ಹೊಡಿಬಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಬಂದ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಬಂದಾಗೆ ಬೌಂಡರಿ, ಸಿಕ್ಸರ್ ಕಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 12 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ನಿಂದ 183.64 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ 393 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಫಿನಿಶರ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟು ರಣಬಲಿ ಆಟ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 10 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 247 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. CSK ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಭಟಿಸಿದ್ದ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅವರು, ಕೇವಲ 25 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 8 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳಿಂದ 70 ರನ್ ಚಚ್ಚಿದ್ದರು.
ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಕೂಡ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೌಲಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 14 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 182 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಸಿಬಿಯನ್ನ ಗೆಲುವಿಸಿದ್ದರು. ಮುಂಬೈ ವಿರುದ್ಧ 73 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿ ಜಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದರು.
ಕನ್ನಡಿಗ ದೇವದತ್ ಪಡಿಕ್ಕಲ್ ಕೂಡ ಹೊಡಿಬಡಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. ಬೌಲರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಎರಗುವ ಕನ್ನಡಿಗ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಮಳೆಗೈಯಲಿದ್ದಾರೆ. 14 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 3 ಅರ್ಧಶತಕದಿಂದ 433 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ 61 ರನ್ ಸಿಡಿಸಿದ್ದು ಅಧಿಕ ರನ್ ಆಗಿದೆ.
ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೆಲುವು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಫೈನಲ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಆರ್ಸಿಬಿ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ನ ಓಪನರ್ಗಳನ್ನ ಬೇಗನೇ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು.