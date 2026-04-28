Suyash Sharma sets new record in IPL: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ತಂಡದ ವೇಗಿಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇದೇ ವೇಳೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ತಂಡದ ವೇಗಿಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಅದರಲ್ಲೂ ವೇಗಿಗಳಾದ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಏಳು ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡವು ಕೇವಲ 75 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ವೇಳೆ, 22 ವರ್ಷದ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಸುಯಶ್ ಶರ್ಮಾ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರು ತಮ್ಮ 4 ಓವರ್ಗಳ ಸ್ಪೆಲ್ನಲ್ಲಿ 3 ವೈಡ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೇವಲ 7 ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಶರ್ಮಾ ಒಂದು ಮೇಡನ್ ಓವರ್ ಎಸೆದು ಒಂದು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದರು. ಅವರ ಎಕಾನಮಿ ದರ ಕೇವಲ 1.75 ಆಗಿತ್ತು, ಇದು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಅತ್ಯಂತ ಎಕಾನಮಿ ಸ್ಪೆಲ್ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಮಾತ್ರ ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಒಮ್ಮೆ 1.5 ಎಕಾನಮಿ ದರದೊಂದಿಗೆ 4 ಓವರ್ಗಳನ್ನು ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸುಯಾಶ್ ಶರ್ಮಾ ತಮ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 20 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಮೂಲಕ ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿನ್ನರ್ ಎಸೆದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.
ಈ ಹಿಂದೆ, ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ವೇಗದ ಬೌಲರ್ ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್ ಹೊಂದಿದ್ದರು, ಅವರು 2019 ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಪರ 20 ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದರು. ಈಗ, ಸುಯಾಶ್ ಮತ್ತು ದೀಪಕ್ ಚಾಹರ್ ಇಬ್ಬರೂ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಈ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಯಾಶ್ ಶರ್ಮಾ 2023 ರಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಪರ ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ 30 ರನ್ಗಳಿಗೆ 3 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು. 2023 ಮತ್ತು 2024 ರಲ್ಲಿ ಕೆಕೆಆರ್ ಪರ ಆಡಿದ ನಂತರ, ಅವರು 2025 ರಿಂದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡದ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇದುವರೆಗೆ ಅವರು 34 ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 24 ವಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಎಕಾನಮಿ ದರ 8.55 ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಅವರು 7.84 ಎಕಾನಮಿ ದರದಲ್ಲಿ ರನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.