RCB Rajat Patidar, Wife Gunjan Net Worth: ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ (DC) ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಸ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಆರು ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲೋಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು ಕೇವಲ 8 ರನ್ ಗಳಿಸಿ ಔಟಾದರು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಜತ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್, ಕೇವಲ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೈದಾನದ ಹೊರಗೆ ಉತ್ತಮ ಲೈಫ್ಲೀಡ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಗುಂಜನಾ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು ಪ್ರಚಾರ ಇಷ್ಟ ಪಡದಿದ್ದರೂ ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಫಾಮೆನ್ಸ್ ನೀಡಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಈವರೆಗೂ ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ದೇಶಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಂದುವರೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಆಗಲಿ ಗುಂಜನಾ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರ ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯೆ, ಈ ದಂಪತಿ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿಯ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯ 30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳೆಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2025ಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮೊತ್ತ ಇದ್ದು ಈಗ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಆಗಿರಬಹುದು.
ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ಬಹುಪಾಲು ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿಯೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ.
2025ಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಮೂಲ ಬೆಲೆ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದೇ 2025ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು 11 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು 2 ಸೀಸನ್ಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು 2021, 2023 ಮತ್ತು 2024ರವರೆಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಿಂದ ಕೇವಲ 20 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವೇ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದಲೇ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು ಶೇಕಡಾ 90ರಷ್ಟು ಗಳಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಕ್ರೀಡಾ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗಿನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಅನುಮೋದನೆಗಳಿಂದ ಗಣನೀಯ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲವುಗಳಿಂದ ಅವರ ಗಳಿಕೆ ದ್ವಿಗುಣವಾಗಿದೆ.
ಪತ್ನಿ ಗುಂಜನ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿವ್ವಳ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ರಜತ್ ಅವರ ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಾಲು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ದಂಪತಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ದಂಪತಿಗಳು ಇಂದೋರ್ನ ವಿಜಯ್ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 6.5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಂಗಲೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಗಂಡನ ಯಶಸ್ಸನ್ನೇ ತನ್ನ ಯಶಸ್ಸು ಎಂದು ಗುಂಜನಾ ಪಾಟಿದಾರ್ ಇದ್ದಾರೆ.