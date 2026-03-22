English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
RCB ಜೊತೆ CSK ಮ್ಯಾಚ್‌ ಯಾವಾಗ.. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್‌ ಮಜಾ ಕೊಡೋ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಇದೆ ಮಾರಿಹಬ್ಬ!

RCB, CSK first match April 5: ಇನ್ನೇನು ಕೇವಲ ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಐಪಿಎಲ್‌ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್‌ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಆಗಿ ಓಪನಿಂಗ್‌ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಆಗಿದ್ದ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡ ಈ ಸಲನೂ ಟ್ರೋಫಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಈ ಸಲದ RCB vs CSK ಮ್ಯಾಚ್‌ ಯಾವಾಗ?.     
 
1 /7

ಇದು ಈಗಿರುವಾಗಲೇ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್‌ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಎಂದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಖುಷಿ, ಕುತೂಹಲ. ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್‌ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪಂದ್ಯ.    

2 /7

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಹಾಗೂ ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಎಂದರೆ ಎರಡು ಕಡೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಗ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದವರೆಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಬ್ಬರೂ ಗೇಲಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವೇ ಪಡೆಯದ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಕಳೆದ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡಿತ್ತು.    

3 /7

ಇಂಡಿಯನ್‌ ಪ್ರೀಮಿಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ನ ಸೀಸನ್‌ಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಂಪ್‌ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿಯ ಭರವಸೆಯ ಬ್ಯಾಟರ್‌ ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್‌ ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.   

4 /7

ಈ ಸಲನೂ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್‌ ಧೋನಿ ಹಾಗೂ ಕಿಂಗ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ನಡುವಿನ ಕಾಳಗ ಏರ್ಪಡಲಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹ, ಉಮ್ಮಸ್ಸು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿದೆ. ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್‌ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ?.   

5 /7

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್‌ಕೆ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಏಪ್ರಿಲ್‌ 5ರಂದು ಸಿಲಿಕಾನ್‌ ಸಿಟಿಯ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಸಂಜೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಅರ್ಧಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್‌ ಅಗಲಿದೆ.   

6 /7

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಟಿದಾರ್ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರೆ, ಅತ್ತ CSK ತಂಡವನ್ನು ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.   

7 /7

ಸದ್ಯ ಐಪಿಎಲ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ನ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಅಧಿಕೃತ ವೈಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್‌ ಅನ್ನು ಕನ್‌ಫರ್ಮ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.   

Next Gallery

