RCB ಜೊತೆ CSK ಮ್ಯಾಚ್‌ ಯಾವಾಗ.. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್‌ ಮಜಾ ಕೊಡೋ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಇದೆ ಮಾರಿಹಬ್ಬ!

RCB, CSK first match April 5: ಇನ್ನೇನು ಕೇವಲ ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಐಪಿಎಲ್ನ 19ನೇ ಸೀಸನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕಳೆದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡ ಈ ಸಲನೂ ಟ್ರೋಫಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಈ ಸಲದ RCB vs CSK ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾವಾಗ?.
ಇದು ಈಗಿರುವಾಗಲೇ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಎಂದರೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಖುಷಿ, ಕುತೂಹಲ. ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಈ ಎರಡು ತಂಡಗಳ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಪಂದ್ಯ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಹಾಗೂ ಸಿಎಸ್ಕೆ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ಎಂದರೆ ಎರಡು ಕಡೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಗ್ಯಾಲರಿಯಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದವರೆಗೆ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಬ್ಬರೂ ಗೇಲಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚೆನ್ನೈ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವೇ ಪಡೆಯದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಸೀಸನ್ಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹತ್ತು ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಮರಾಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ. ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಭರವಸೆಯ ಬ್ಯಾಟರ್ ಜೋಶ್ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್ ಇನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ.
ಈ ಸಲನೂ ಮಹೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಧೋನಿ ಹಾಗೂ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಡುವಿನ ಕಾಳಗ ಏರ್ಪಡಲಿದೆ. ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹ, ಉಮ್ಮಸ್ಸು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿದೆ. ಅಂದ್ಹಾಗೆ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚ್ ಎಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ?.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಸಿಎಸ್ಕೆ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯ ಏಪ್ರಿಲ್ 5ರಂದು ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನ ಸಂಜೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಅರ್ಧಗಂಟೆ ಮೊದಲು ಪಂದ್ಯದ ಟಾಸ್ ಅಗಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನು ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಟಿದಾರ್ ಮುನ್ನಡೆಸಿದರೆ, ಅತ್ತ CSK ತಂಡವನ್ನು ರುತುರಾಜ್ ಗಾಯಕ್ವಾಡ್ ಸಾರಥಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಐಪಿಎಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವವರು ಅಧಿಕೃತ ವೈಬ್ಸೈಟ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.