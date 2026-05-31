  • /RCB vs GT ಫೈನಲ್‌ ಫೈಟ್‌, ಓನರ್‌ ಬಿರ್ಲಾ ಎಂಟ್ರಿ, ಮೋದಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌!

Written ByBhimappa
Published: May 31, 2026, 07:28 PM IST|Updated: May 31, 2026, 07:28 PM IST
ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟನ್ಸ್‌ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇದೆ. ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸುತ್ತ ಬರೀ RCB ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಯಾರು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ.. 

RCB fans everywhere at Modi Stadium: ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಹಾಗೂ ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟನ್ಸ್‌ ನಡುವೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇದೆ. ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸುತ್ತ ಬರೀ RCB ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಯಾರು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೋಡುವುದಾದರೆ.. 
 

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ ನೋಡಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ ವೈಭವ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ. ರಾಜಸ್ತಾನ್‌ ರಾಯಲ್ಸ್‌ ಪರ ಅದ್ಭುತವಾದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಒಟ್ಟು 776 ರನ್‌ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ಆರೆಂಜ್‌ ಕ್ಯಾಪ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.   

ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನೋಡಲು ಆದಿತ್ಯ ಬಿರ್ಲಾ ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಛೇರ್ಮನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಮಂಗಳಂ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯಲ್ಲಿ 100 ರಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.   

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪಂದ್ಯ ಎಂದರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಐಸಿಸಿ ಛೇರ್ಮನ್‌ ಜೈಶಾ ಅವರು ಫೈನಲ್‌ ಫೈಟ್‌ ನೋಡಲು ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಟೋಗ್ರಾಫ್‌ ನೀಡಿದರು.   

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ಗೆಲ್ಲಲಿ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೋಮ, ಹವನ ಮಾಡಿರುವುದು.   

ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟನ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ಶುಭ್‌ಮನ್‌ ಗಿಲ್‌ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದರು.   

ಮೋದಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಜೆರ್ಸಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಫುಲ್‌ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.   

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಹಕಾರನಗರದಲ್ಲಿನ ಉಡುಪಿ ಆತಿಥ್ಯೆ ಹೋಟೆಲ್‌ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಜೆರ್ಸಿಯನ್ನು ಧರಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.   

