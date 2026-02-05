English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಇಂದು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವುಮೆನ್ಸ್‌ ಪ್ರಿಮೀಯರ್‌ ಲೀಗ್‌ (WPL 2026) ನಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಧುಮುಕುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಫೈನಲ್‌ ಮ್ಯಾಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಹಾಗೂ ಅಂಕಿ, ಅಂಶಗಳು ಈ ರೀತಿಯಲಿವೆ. 
 
ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ವುಮೆನ್ಸ್‌ (DC) ಟೀಮ್‌ ನಡುವೆ ಇವತ್ತು ವಡೋದಾರದ ಕೋಟಂಬಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗರ್ಲ್ಸ್‌ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದರೆ ಇದು 2ನೇ ಟ್ರೋಫಿ ಆಗಲಿದೆ.  

ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಫೈನಲ್‌ವರೆಗೆ ತಲುಪಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆಲ್ಲದೇ ಭಾರೀ ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ವಾಪಸ್‌ ಆಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್‌ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ.   

ಈ ಅಂದರೆ 2023ರ ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್‌ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡ ಫೈನಲ್‌ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 131 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸುಲಭ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಮುಂಬೈ ತಂಡ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದೇ ಸದ್ಯ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಆಗಿದೆ.     

2024ರ ಎರಡನೇ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಡೆಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್‌ ಟಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಿರಾಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿರುದ್ಧ ಸೋತು ಟ್ರೋಫಿ ಕೈಚೆಲ್ಲಿತ್ತು. ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ 113 ರನ್‌ ಗುರಿಯನ್ನ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಲುಪಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್‌ ಇತಿಹಾಸದ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್‌ ಆಗಿದೆ.   

ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್‌ ಫೈನಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಎಂದರೆ ಅದು ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಹರ್ಮನ್‌ಪ್ರಿತ್‌ ಕೌರ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ್ದ ಹರ್ಮನ್‌ 66 (44) ರನ್‌ ಚಚ್ಚಿದ್ದರು.    

ಕನ್ನಡತಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕಾ ಪಾಟೀಲ್‌ ಅವರು 2024ರ ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್‌ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ‌ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಕೇವಲ 3.3 ಓವರ್‌ಗಳ ಬೌಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿ, ಕೇವಲ 12 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ಉರುಳಿಸಿರುವುದು ಇದುವರೆಗೂ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.       

