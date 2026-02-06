ವುಮೆನ್ಸ್ ಪ್ರಿಮೀಯರ್ ಲೀಗ್ (WPL)ನ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ RCB ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಜಯ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ, ಜಾರ್ಜಿಯಾ ವೋಲ್ ಅವರ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಟ್ರೂಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ನಿರಾಸೆ ಆಗಿದೆ.
18 ವರ್ಷ ಟ್ರೋಫಿ ಇಲ್ಲದೇ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಭಾರೀ ಅವಮಾನ ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಟ್ರೋಫಿಯ ಬರ ನೀಗಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪುರುಷರು ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಪಡೆ ಫೈನಲ್ ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಕಪ್ಗಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳು ಕಾದಿದ್ದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಈಗ ಹ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಟ್ರೋಫಿಗಳು ತನ್ನ ಬಳಿ ಇವೆ ಎಂದು ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. 2024 ರಿಂದ 2026ರ ಈ ಮೂರು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟ್ರೋಫಿಗಳನ್ನು ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಬಾಚಿಕೊಂಡಿದೆ.
2024 ದೆಹಲಿಯ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ನೇತೃತ್ವದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಟೀಮ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಮರೆಯಲಾಗದ ದಿನವೆಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.
2024ರ ನಂತರ 2025 ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪುರುಷರ ಟೀಮ್ IPLನಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿತು. ಶ್ರೇಯಸ್ ಅಯ್ಯರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
ಈಗ 2026ರಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಸಾರಥ್ಯದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಡೆಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರೋಫಿನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. 2024, 2025 ಹಾಗೂ 2026 ಸತತ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟ್ರೋಫಿನ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಗೆದ್ದಿರುವುದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ದಾಖಲೆಯೇ ಎನ್ನಬಹುದು.
ಇನ್ನು ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಟ್ರೋಫಿಯ ಕನಸು ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯಿತು. ಡಬ್ಲುಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸತತ 4 ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಡೆಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿನ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಡೆಲ್ಲಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಈವರೆಗೂ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟೋಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ.
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹುಡುಗಿಯರು ಸೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಸೋತ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಟ್ರೋಫಿ ಕನಸು ಕನಸಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
ಡೆಲ್ಲಿಯ ಪುರುಷರ ತಂಡ ಕೂಡ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಟ್ರೋಫಿನ ಮುಟ್ಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ. 2020ರ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳಿಂದ ಟ್ರೋಫಿನ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಇದು ಬಿಟ್ಟರೇ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಕಾಶನೇ ಬಂದಿಲ್ಲ.