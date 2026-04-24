"ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ನಮ್‌ ಮನೆ ದೇವ್ರು".. RCB ಮಾಡಿರೋ ಈ ಟ್ಯಾಗ್‌ ಲೈನ್‌ ಹಿಂದೆ ಇದೆ ಬೆಟ್ಟದಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ!

RCB franchise wishes Dr Rajkumar: ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ಸೀಸನ್ನ ಕೊನೆ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಇಂದಿನ ಮ್ಯಾಚ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳು ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ನಡೆದಂತೆ ಅಗಲಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ RCB ವಿಶೇಷವಾದ ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಡಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. SRH, CSK ಹಾಗೂ LSG ವಿರುದ್ಧ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿ ಆದ್ರೆ ತವರಿನಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ತಲೆ ಬಾಗಿದೆ.
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲು ನಾವು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಹೀಗೆ ಇರಲಿ ಎಂದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಇಳಿಯೋ ಮೊದಲು ಆರ್ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರರು ಭರ್ಜರಿ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಸುಯಶ್ ಶರ್ಮಾ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ಗಳನ್ನು ಊಹಿಗೂ ಮೀರಿ ಸುಯಶ್ ಶರ್ಮಾ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ನಾಯಕ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅವರು ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ಗೆ ಬಂದು ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈ ಜೊತೆಗಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ಅಕ್ಷರಶಃ ರೌದ್ರವತಾರ ತಾಳಿದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಘರ್ಜಿಸೋಕೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆವರಿಳಿಸಿರೋ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಗ್ಗು ಬಡಿಯಲು ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೆಣೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಟ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ ನಮ್ ಮನೆ ದೇವ್ರು ಎಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಲೈನ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹ್ಯಾಜಲ್ವುಡ್, ಕೃನಾಲ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಹಾಗೂ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಇರೋ ಫೋಟೋವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಟಿಮ್ ಡೇವಿಡ್ ಅಂತೂ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಅಬ್ಬರಿಸಿ ಬೊಬ್ಬಿರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಓಪನರ್ ಫಿಲ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಭಯಾನಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನು ಇದೇ ದಿನ ಅಂದರೆ 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 24 ರಂದು ಅಂದಿನ ಗುಜರಾತ್ ಲಯನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು ಕೇವಲ 63 ಬಾಲ್ಗೆ ಶರವೇಗದ ಶತಕ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ಅದರಂತೆ ಇಂದು ಕೊಹ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆಯುತ್ತಾರಾ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು.
ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಐಪಿಎಲ್ನ ಈ ಸೀಸನ್ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಲೀಗ್ ಹಂತದ ಪಂದ್ಯದ ಇನ್ನೇನು ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಭಿಮಾನ ಬೇಕೇಬೇಕು ಎಂದು ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಹೇಳಿದೆ.
ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮ, ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ, ಬಂಗಾರದ ಮನುಷ್ಯ, ಡಾ. ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದ ಸವಿನೆನಪು. "ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನಮ್ಮ "ರಾಜ್" ಅವರಿಗೆ ರಾಜ ನಮನ ಎಂದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಹೇಳಿರುವುದು ವಿಶೇಷ.