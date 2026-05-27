RCB has entered the IPL final: 2026ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ನ ಮೊದಲ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೃಹತ್ ಗೆಲವು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ?.
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಧರ್ಮಶಾಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಮೊದಲ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ 5 ವಿಕೆಟ್ಗೆ 255 ರನ್ಗಳ ಬೃಹತ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಈ ಗುರಿ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿದ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಕೇವಲ 162 ರನ್ಗಳಿಗೆ ಆಲೌಟ್ ಆಯಿತು.
ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಈ ಮೊದಲು ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ ವರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದರೂ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಳೆದ 2025ರ 18ನೇ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು.
2025ರ ಮೊದಲ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದರೂ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಜತ್ ಪಾಟಿದಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಆರ್ಸಿಬಿ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ಪಡೆದಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಇದೀಗ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ತಂಡವೆಂದರೆ ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್. ಸಿಎಸ್ಕೆ ತಂಡವು ಇದುವರೆಗೆ 10 ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದೆ.
ಅದರಂತೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಕೂಡ 6 ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 5 ಬಾರಿ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡ ಐಪಿಎಲ್ ಕಪ್ ಅನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 5 ಬಾರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಫೈನಲ್ ಆಡಿದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 1 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಐಪಿಎಲ್ ಟ್ರೋಫಿ ಕನಸು ಚಿಗುರಿದೆ. KKR 4 ಬಾರಿ ಫೈನಲ್ ಆಡಿ 3 ಸಲ ಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದೆ. SRH 3 ಸಲ ಫೈನಲ್ ಆಡಿ 1 ಬಾರಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದಿದೆ.