ಇದು RCB ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ.. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಖುಷಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ರೆಡ್‌ ಆರ್ಮಿ!

RCB 23 million followers on Instagram: ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ನಲ್ಲಿ ಬಿರುಸಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ 200 ಪ್ಲಸ್ ರನ್ಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗೆ ಮೊದಲ ಸೀಸನ್ನಿಂದ ಈ ಸೀಸನ್ವರೆಗೂ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆಯೂ ನಿಕಟ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆರ್ಸಿಬಿ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈಗ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ.
18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ್ದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲೇ ಆರ್ಸಿಬಿ ಚೊಚ್ಚಲ ಟ್ರೋಫಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿತು. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇಡೀ ಆರ್ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೂ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ವಿರುದ್ಧದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯ ವೇಳೆ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ಮಡಿದಂತಹ ಹನ್ನೊಂದು ಜನರಿಗೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತು.
ಈ ಎಲ್ಲ ನೋವುಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದರೂ ಆರ್ಸಿಬಿಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಸದ್ಯ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಗ್ಗಿಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಗಿಂತ ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬಂದು ಕೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 23 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಐಪಿಎಲ್ ತಂಡಗಳ ಪೈಕಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ಏಕೈಕ ಟೀಮ್ ಆಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿರೋ ತಂಡವೆಂದರೆ ಅದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಮಾತ್ರ.
ಈ ಸಂಬಂಧ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ರೆಡ್, ಬ್ಲೂ, ಗೋಲ್ಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾದಲ್ಲಿ 23 ಮಿಲಿಯನ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಹೇಳಿದೆ.
ಆರ್ಸಿಬಿ ನಂತದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಟೀಮ್ ಎಂದರೆ ಅದು ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸಿಎಸ್ಕೆಯು ಒಟ್ಟು 22 ಮಿಲಿಯನ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೆ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಯು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ 19 ಮಿಲಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾರಿಂದ ನಾಯಕತ್ವ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿತು.
ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಇದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್, ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್, ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದ್ರಾಬಾದ್, ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಲಕ್ನೋ ತಂಡಗಳು ಇವೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಸಿಬಿಯೂ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನ ಮೊದಲ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸುದ್ದಿ ಎನ್ನಬಹುದು.