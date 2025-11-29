English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Photos
  • RCBಗೆ ಹೊಸ ಬ್ಯೂಟಿ ಎಂಟ್ರಿ..ಯಾರಾಕೆ?

RCBಗೆ ಹೊಸ ಬ್ಯೂಟಿ ಎಂಟ್ರಿ..ಯಾರಾಕೆ?

ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್ ಲೀಗ್​ ಮೆಗಾ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ್ಯಕಂಡಿದೆ. RCBಗೆ ಹೊಸ ಕ್ರಶ್‌ ಒಬ್ಬರು ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ.. ಆಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಆನ್‌ ದ ಫೀಲ್ಡ್‌ ಕೂಡ ಫೈಯರ್‌  ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಟ ಕೊಡುವ ಪರಿಣಿತೆ. 
 
1 /7

ಲಾರೆನ್​ ಬೆಲ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಆಟದಲ್ಲೂ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಸಖತ್‌ ಕಾಟ ಕೊಡದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ್ದ ಕೈ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲಾರೆನ್​ ಬೆಲ್​ನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಖತರ್ನಾಕ್​ ಬೌಲಿಂಗ್​ ಮಾಡೊ ಕಲಾಕಾರೆ ಈಕೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 6.2 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಲಾರೆನ್​, ಸ್ವಿಂಗ್​ & ಪೇಸ್​ ಅಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್​ಗೆ ಬೆವರಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಹೇಳಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಸುಂದರಿಯ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಫುಲ್‌ ಖುಷ್‌ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..

2 /7

ಹೌದು  ಲಾರೆನ್​ ಬೆಲ್ ಆರ್​​ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ​ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಯ್​ ಹೇಳಿ​ "Can't wait to Play Bold with you all" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಲಾರೆಲ್​ ಬೆಲ್​ ಮಾತು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ನಿದ್ದೆಗಡ್ಡಿಸಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಪೋಸ್ಟ್​ಗೆ ಲೈಕ್ಸ್​ ಕಮೆಂಟ್ಸ್​ ಸುರಿಮಳೆ ಹರಿದಿದೆ.

3 /7

ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್‌ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಾರೆನ್​ ಬೆಲ್​ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹಲ್‌ಚಲ್‌ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೊಗಲ್​ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್​ ಮಾಡಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಲಾರೆನ್​ ಬೆಲ್​ ಕ್ಯೂಟ್​ನೆಸ್​, ಚಾರ್ಮ್​, ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್​ ಫೋಟೋಸ್​ಗಳಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್​ ಬೋಲ್ಡ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. reason to watch WPL 2026 ಎಂದೇ ಲಾರೆನ್​ ಬೆಲ್​ ಟ್ರೆಂಡ್​ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ.   

4 /7

ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ "ಲಾರೆನ್​ ಬೆಲ್​" ಅವರನ್ನ ಆರ್‌ಸಿಬಿ 90 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ  ಖರೀದಿಸಿದೆ. ತಂಡದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್​ ಕೇವಲ 60 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ರೂ ಆರ್​​ಸಿಬಿ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅದೆಷ್ಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೈದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ, 24 ವರ್ಷದ ಯುವ ವೇಗಿ ಲಾರೆನ್​ ಬೆಲ್​ ಆಕ್ಷನ್​ಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದಂತೆ  ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು 90 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿತು.

5 /7

ಆ ಸೆನ್ಸೇಷನ್​ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರೋ ಆ ಸುಂದರಿಯ ಹೆಸರು "ಲಾರೆನ್​ ಬೆಲ್​"..ಇವರೇ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಟೀಮ್‌ಗೆ ನ್ಯೂ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹರಾಜು ಅಂತ್ಯವಾದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೆಸರು ಟ್ರೆಂಡ್‌ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಆರ್​ಸಿಬಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ ಸಖತ್‌ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈಕೆ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಕ್ರಶ್‌​ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

6 /7

ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ ಬಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಹುಚ್ಚೆದು ಕುಣಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್​ ಮೆಗಾ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ್ಯಕಂಡಿದು, ಪಕ್ಕಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್​ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನ ಪಿಕ್​ ಮಾಡಿದೆ. ಹರಾಜಿನ ಬಳಿಕ ಆರ್​​ಸಿಬಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್​ಮೆಂಟ್​ ಖುಷಿ​ ಆಗಿದ್ಯೋ? ಇಲ್ವೋ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರೆಡ್​ ಆರ್ಮಿಯ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ ಅಂತೂ ಫುಲ್​ ಖುಷ್​ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.  

7 /7

ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್​ ಲೀಗ್ ಲೀಗ್​ ಮೆಗಾ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ್ಯಕಂಡಿದೆ. RCBಗೆ ಹೊಸ ಕ್ರಶ್‌ ಒಬ್ಬರು ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ.. ಆಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಆನ್‌ ದ ಫೀಲ್ಡ್‌ ಕೂಡ ಫೈಯರ್‌ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌  ಎದುರಾಳಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಟ ಕೊಡುವ ಪರಿಣಿತೆ. 

Rcb new crusḩ sports cricket meet lauren bell rcb in wpl 2026 new crush lauren bell lauren bell - Google Searc Lauren Bell English cricketer lauren bell wpl lauren bell height lauren bell rcb lauren bell stats lauren bell ipl lauren bell instagram lauren bell father lauren bell wpl 2025

Next Gallery

ದುಬಾರಿ ಹೇರ್‌ ಡೈ ಬದಲು.. ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಗೆ ಈ ಎಲೆ ಬೆರೆಸಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ!