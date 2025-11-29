RCBಗೆ ಹೊಸ ಬ್ಯೂಟಿ ಎಂಟ್ರಿ..ಯಾರಾಕೆ?

ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಲೀಗ್ ಮೆಗಾ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ್ಯಕಂಡಿದೆ. RCBಗೆ ಹೊಸ ಕ್ರಶ್ ಒಬ್ಬರು ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾರಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ.. ಆಕೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಆನ್ ದ ಫೀಲ್ಡ್ ಕೂಡ ಫೈಯರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಟ ಕೊಡುವ ಪರಿಣಿತೆ.
ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ ಸೌಂದರ್ಯ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಆಟದಲ್ಲೂ ಎದುರಾಳಿಗೆ ಸಖತ್ ಕಾಟ ಕೊಡದರಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿದ್ದ ಕೈ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ನ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ನೋಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಖತರ್ನಾಕ್ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡೊ ಕಲಾಕಾರೆ ಈಕೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 6.2 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಲಾರೆನ್, ಸ್ವಿಂಗ್ & ಪೇಸ್ ಅಸ್ತ್ರದಿಂದಲೇ ಎದುರಾಳಿ ಬ್ಯಾಟರ್ಸ್ಗೆ ಬೆವರಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಏನೇ ಹೇಳಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಸುಂದರಿಯ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ಆರ್ಸಿಬಿ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಫುಲ್ ಖುಷ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ..
ಹೌದು ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡವನ್ನ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಸಂದೇಶ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಯ್ ಹೇಳಿ "Can't wait to Play Bold with you all" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಲಾರೆಲ್ ಬೆಲ್ ಮಾತು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿದ್ದೆಗಡ್ಡಿಸಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಲೈಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸುರಿಮಳೆ ಹರಿದಿದೆ.
ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹಲ್ಚಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೊಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ ಕ್ಯೂಟ್ನೆಸ್, ಚಾರ್ಮ್, ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್ ಫೋಟೋಸ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. reason to watch WPL 2026 ಎಂದೇ ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ "ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್" ಅವರನ್ನ ಆರ್ಸಿಬಿ 90 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಸಿದೆ. ತಂಡದ ಮಾಜಿ ವೇಗಿ ರೇಣುಕಾ ಸಿಂಗ್ ಕೇವಲ 60 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ರೂ ಆರ್ಸಿಬಿ ಖರೀದಿಗೆ ಮುಂದಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಅದೆಷ್ಟೋ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೈದುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ, 24 ವರ್ಷದ ಯುವ ವೇಗಿ ಲಾರೆನ್ ಬೆಲ್ ಆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರ್ಸಿಬಿ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು 90 ಲಕ್ಷ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿತು.
