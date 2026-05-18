  • /IPL ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್‌ ನಂದೇ ಎಂದ RCB ಭುವನೇಶ್ವರ್‌ ಕುಮಾರ್.. ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್‌ಗಾಗಿ ಬಿಗ್ ಫೈಟ್!

Written ByBhimappaUpdated byBhimappa
Published: May 18, 2026, 12:34 PM IST|Updated: May 18, 2026, 12:34 PM IST
ಭಾನುವಾರದ ಡಬಲ್ ಹೆಡ್ಡರ್ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ನಡುವೆ ಗೆದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಸೀಸನ್‌ನ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಭರ್ಜರಿ ಫರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರೋ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪೇಸರ್‌ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಪರ್ಪಲ್‌ ಕ್ಯಾಪ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 19ನೇ ಸೀಸನ್ ಆರಂಭದಿಂದಲೂ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದ ಬೌಲರ್ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.  

ನಿನ್ನೆ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಪ್ಲೇಆಫ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದರು.  

ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್‌ ಓಪನರ್ ಪ್ರಿಯಾಂಶ್ ಆರ್ಯ ಅವರನ್ನು ಡಕೌಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ಓವರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ತಂಡದ ಓಪನರ್ ಪ್ರಭಾಸ್ ಸಿಮ್ರಾನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಔಟ್ ಮಾಡಿದರು.   

ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧದ ಐಪಿಎಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 4 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ 4 ವಿಕೆಟ್‌ ಕಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ 10 ರಂದು ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್‌ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಿತು.   

ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಪಿಎಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ 13 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ನಿಂದ 51 ಓವರ್‌ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 306 ಎಸೆತಗಳನ್ನು ಎಸೆದಿದ್ದು 393 ರನ್‌ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ 24 ವಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಈ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಸದ್ಯ ಐಪಿಎಲ್‌ನ ಪರ್ಪಲ್ ಕ್ಯಾಪನ್ನು ಭುವನೇಶ್ವರ್ ಕುಮಾರ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನಂತರದ ಅಂದರೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟನ್ಸ್‌ ತಂಡದ ಕಗಿಸೋ ರಬಾಡ ಇದ್ದಾರೆ. ರಬಾಡ 13 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ 50 ಓವರ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, 21 ವಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.  

ಐಪಿಎಲ್ ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್‌ ಓಪನರ್ ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನ್‌ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಯಿ ಸುದರ್ಶನವರು 13 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್‌ಗಳಿಂದ 554 ರನ್‌ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 157.84 ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 55 ಬೌಂಡರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 25 ಸಿಕ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

