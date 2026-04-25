RCB, PBKS, RR playoff scenario 2026: ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (IPL) ಈಗಾಗಲೇ ಮಧ್ಯಂತರ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಡಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಇನ್ಮುಂದೆ ಆಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮ್ಯಾಚ್ ಪ್ರತಿ ತಂಡಕ್ಕೂ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಏರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಟೇಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಈಗಾಗಲೇ 6 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 11 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ಗಾಗಿ ಇನ್ನುಳಿದ ಎಂಟು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 3 ಮ್ಯಾಚ್ ಗೆದ್ದರೇ ಸಾಕು. ಕೆಕೆಆರ್ ವಿರುದ್ಧದ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಮಳೆಯಿಂದ ರದ್ದು ಆಗಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಉಳಿದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದೆ.
ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡ 7 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐದರಲ್ಲಿ ಗೆಲವು ಪಡೆದು 2 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿದೆ. ಉಳಿದ 7 ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಇನ್ನು 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಿದರೆ ಸಾಕು.
ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಸ್ತಾನ ರಾಯಲ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ ಹತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಏಳು ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಿಂದ ಮೂರು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ರೆ ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.
ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡ ಕೂಡ ಇದುವರೆಗೆ 7 ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಗೆಲುವು, ಮೂರು ಸೋಲಿನಿಂದ ಒಟ್ಟು 8 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲೇಬೇಕು.
ಪ್ಲೇಆಫ್ಗೆ ಏರುವಲ್ಲಿ CSK ತಂಡಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಇದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈಗಾಗಲೇ 7 ಪಂದ್ಯ ಆಡಿರುವ CSK ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸೋತು, ಮೂರರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನಿಂದ ಕೇವಲ 6 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಮುಂದಿರುವ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಬೇಕು. ಇದು ತುಸು ಕಷ್ಟವೇ.
ಡೆಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಸ್ ತಂಡ ಇಂದಿನ ಪಂದ್ಯ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ಏಳು ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯ ಬಿಟ್ಟರೇ, 3 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ಪಂದ್ಯ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ 3 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದು 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಲುಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು 6 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ.
ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಪ್ಲೇಆಫ್ ಹಾದಿಯಂತೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. 7 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಅಡಿರುವ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ ಪಡೆ ಕೇವಲ 2ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು 5 ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತು ಕೇವಲ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಪ್ಲೇಆಫ್ಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಸತತವಾಗಿ ಜಯಿಸಬೇಕು.
ರಿಷಭ್ ಪಂತ್ ನೇತೃತ್ವದ ಲಕ್ನೋ ಸೂಪರ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಅಂತೂ 7 ಮ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ 2 ರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು 5 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದರಿಂದ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಡೆದಿದೆ. ಈ ಲಕ್ನೋ ಕೂಡ ಸತತ ಆರು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು.
ಕೆಕೆಆರ್ ತಂಡದ ಸ್ಥಿತಿಯಂತೂ ತೀರ ಹೀನಾಯವಾಗಿದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಜಿಂಕ್ಯ ರಹಾನೆ ಪಡೆ 7 ಪಂದ್ಯಗಳಿಂದ 1 ಮಾತ್ರ ಗೆಲುವು ಪಡೆದು 5 ಪಂದ್ಯ ಸೋತಿದ್ದು 1 ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆಗಿದೆ. 3 ಅಂಕ ಪಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಉಳಿದ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು.