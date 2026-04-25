RCBಯ ಈ ಸ್ಟಾರ್‌ ಆಟಗಾರನಿಂದ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್‌ ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ!..

Virat Kohli World Record: ನಿನ್ನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆರ್ಸಿಬಿ ತಂಡ ಭರ್ಜರಿ ಜಯಭೇರಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಆರ್ಸಿಬಿಯ ಸ್ಟಾರ್ ಆಟಗಾರ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 19 ಬ್ಯಾಟರ್ಗಳು 10ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರನ್ಗಳನ್ನ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಸ್ವದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 10000 ರನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿರುವುದು ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವರು ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಯಾರಿಂದಲೂ ಮುರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ರೀತಿ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯಲ್ಲಿವಿಶೇಷ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯೊಂದನ್ನು ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ಯಾರಿಂದಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ರೀತಿಯ ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ 10000 ರನ್ ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ.ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ಅನ್ನೋ ಹೆಗ್ಗಳಿಗೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ವಿರಾಟ್ ಆಡುವ ಅಥವಾ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಪಿಚ್ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಆಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರ. ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್ 2026) ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ತವರು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ವಿರುದ್ಧ (ಆರ್ಸಿಬಿ vs ಜಿಟಿ) ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರ ಪಿಚ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ ಯಾರಾದರೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರು.
ಪವರ್ಪ್ಲೇನ ಮೊದಲ ಆರು ಓವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿರಾಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಂಟನೇ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ರಶೀದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಚೆಂಡನ್ನು ಲಾಂಗ್-ಆನ್ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬಾರಿಸಿದಾಗ, ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸರಣಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಈ ಸಿಕ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ, ಕೊಹ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಿಂಗ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಅವರು 44 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ 4ಭರ್ಜರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ 8 ಫೋರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 81ರನ್ ಬಾರಿಸಿದ್ದರು. ತವರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಈ 81ರನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿರಾಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10,000 ರನ್ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ವಿರಾಟ್ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 403 ಇನಿಂಗ್ಸ್ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ 13790 ರನ್ಗಳಿಸಿ ಟಿ20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿರುದ ಬ್ಯಾಟ್ಸಮನ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು 13790ರನ್ಗಳಲ್ಲಿ 10ಸಾವಿರ ರನ್ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಕಲೆ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ