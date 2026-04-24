  • ಬ್ಲಾಕ್‌ ಜೆರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ RCB ಪಡೆ..! ನಿಜವಾದ ಪ್ಯಾನ್ಸ್‌ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಇದರ ಕಾರಣ

 RCB players: ಇಂದು RCB  ತವರು ಮೈದಾನವಾದ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್‌ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್‌ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್‌ ಟೈಟಾನ್ಸ್‌ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿದೆ..ಆದರೆ ಈ ನಡುವೆ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಪಡೆಗಳು ಬ್ಲಾಕ್‌ ಬಣ್ಣದ ಜರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟು ಕಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. 
 
ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ಮತ್ತು ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟಾನ್ಸ್ (GT) ಇಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ 34 ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಲಿವೆ.   

ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಇಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್‌ಮನ್‌ಗಳಾದ ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶುಭಮನ್ ಗಿಲ್ ಮೇಲೆ ಇವೆ. ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇಂದು ಯಾರು ಆರೆಂಜ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.  

ಇಂದು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ತಂಡ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಭಾರೀ ಕುತೂಹಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.   

ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ  ಆರ್‌ಸಿಬಿ ವಿಜಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಹೊರಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಾಲ್ತುಳಿತದಲ್ಲಿ ದುರಂತವಾಗಿ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆದುಕೊಂಡ 11 ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಲುವಾಗಿ, ಇಂದು RCB ಆಟಗಾರರು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಜರ್ಸಿಯನ್ನು ತೊಟ್ಟು ತವರು ಮೈದಾನವಾದ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.   

ಮಾರ್ಚ್ 28, 2026 ರಂದು ಸನ್‌ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ (SRH) ವಿರುದ್ಧದ ಐಪಿಎಲ್ 2026 ರ ಸೀಸನ್‌ನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ, ವಿರಾಟ್ ಕೊಹ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಯಲ್ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು (RCB) ತಂಡದ ಎಲ್ಲಾ ಆಟಗಾರರು ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಧರಿಸಿದ್ದರು.   

ಇದೀಗ ಇಂದು  ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ IPL ಸೀಸನ್‌ 19 2026ರ  ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನಲೆ ವಿರಾಟ್‌ ಕೊಹ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಮಾಲಕಿ ಅನನ್ಯಾ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರು ಇತಿಚೇಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಜರ್ಸಿ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದರು.  ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಆಟಗಾರರು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಜರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟು ಮೃತಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲಿದ್ದಾರೆ  

RCB RCB jersey RCB black jersey RCB IPL RCB vs GT match Chinnaswamy Stadium Chinnaswamy Stadium Bangalore Royal Challengers Bengaluru Gujarat Titans Virat Kohli ವಿರಾಟ್‌ ಆರ್‌ಸಿಬಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಜರ್ಸಿ

